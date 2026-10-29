उदयपुर: पंचायतीराज चुनाव द्वितीय चरण में महिलाओं ने मारी बाजी, 70% मतदान, कोटड़ा में सर्वाधिक 78% वोटिंग
उदयपुर जिले की गोगुंदा एवं सायरा पंचायत समिति क्षेत्रों में महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक उत्साह दिखाया.
Published : October 29, 2026 at 2:22 PM IST
उदयपुर: पंचायतीराज चुनाव-2026 के द्वितीय चरण में उदयपुर जिले में महिला मतदाताओं ने लोकतंत्र के प्रति उत्साहजनक भागीदारी दर्ज कराई. जिले की छह पंचायत समितियों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए हुए मतदान में कुल 69.47 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया. महिलाओं का मतदान 70.08 प्रतिशत रहा, जबकि पुरुषों का 68.90 प्रतिशत. इस प्रकार महिलाओं का वोट प्रतिशत 1.18 अधिक रहा. कोटड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक 78.15 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जहां 69,089 मतदाताओं में से 53,995 ने मताधिकार का प्रयोग किया.
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि द्वितीय चरण में जिले की बड़गांव, देवला, गोगुंदा, कोटड़ा, सायरा एवं सलूम्बर पंचायत समितियों के कुल 96 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ. इन क्षेत्रों में कुल 3 लाख 89 हजार 443 पंजीकृत मतदाताओं में से 2 लाख 70 हजार 535 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. पंचायत समिति वार मतदान के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोटड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में सर्वाधिक 78.15 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां कुल 69 हजार 89 मतदाताओं में से 53 हजार 995 ने मतदान किया. वहीं, देवला पंचायत समिति 72.94 प्रतिशत मतदान के साथ दूसरे स्थान पर रही. यहां 44 हजार 204 मतदाताओं में से 32 हजार 244 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इसी प्रकार बड़गांव पंचायत समिति क्षेत्र में 71.16 प्रतिशत, गोगुंदा में 69.41 प्रतिशत तथा सलूम्बर में 68.38 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. सायरा पंचायत समिति क्षेत्र में सबसे कम 58.44 प्रतिशत मतदान हुआ.
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महिलाएं रही आगे: द्वितीय चरण के मतदान में महिला मतदाताओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही. छह पंचायत समितियों में कुल 1 लाख 88 हजार 684 महिला मतदाताओं में से 1 लाख 32 हजार 224 महिलाओं ने मतदान किया. इस प्रकार महिलाओं का मतदान प्रतिशत 70.08 रहा. वहीं, कुल 2 लाख 756 पुरुष मतदाताओं में से 1 लाख 38 हजार 311 ने मतदान किया. पुरुषों का मतदान प्रतिशत 68.90 रहा. इस प्रकार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 1.18 प्रतिशत अधिक रहा. विशेष रूप से गोगुंदा एवं सायरा पंचायत समिति क्षेत्रों में महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक उत्साह दिखाया. गोगुंदा में 72.99 प्रतिशत महिलाओं के मुकाबले 66.06 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया. इसी प्रकार सायरा में 62.72 प्रतिशत महिलाओं तथा 54.53 प्रतिशत पुरुषों ने मताधिकार का प्रयोग किया.
31 मतदान केंद्रों पर 85 प्रतिशत से अधिक वोटिंग: जिले के 31 केंद्रों पर 85 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया. इनमें सर्वाधिक 16 मतदान केंद्र कोटड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के रहे. बड़गांव के 10, देवला के 2 तथा गोगुंदा, सायरा एवं सलूम्बर के एक-एक मतदान केंद्र पर 85 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ. इसके अलावा 421 मतदान केंद्रों पर 50 से 85 प्रतिशत के बीच मतदान हुआ, जबकि 21 केंद्रों पर 20 से 49 प्रतिशत के बीच मतदान दर्ज किया गया. केवल एक मतदान केंद्र पर 20 प्रतिशत तक मतदान हुआ.
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दिव्यांग मतदाताओं ने भी निभाई लोकतंत्र में भागीदारी: मतदान के दौरान दृष्टिबाधित एवं चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया. 145 दृष्टिबाधित मतदाताओं ने मतदान किया. इनमें 120 ने सहयोगी की सहायता से तथा 25 ने बिना सहयोगी के मतदान किया. इसी प्रकार चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता वाले 220 मतदाताओं ने मतदान किया. इनमें 127 ने सहयोगी की सहायता ली, जबकि 93 ने बिना सहयोगी की सहायता के मतदान किया.
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हर आयु वर्ग ने दिखाया उत्साह
18-25 वर्ष:
- पुरुष: 37,318 पंजीकृत में से 23,261 ने किया मतदान
- महिला: 27,597 पंजीकृत में से 17,490 ने किया मतदान
26-35 वर्ष:
- पुरुष: 56,473 पंजीकृत में से 39,388 ने किया मतदान
- महिला: 53,114 पंजीकृत में से 36,977 ने किया मतदान
36-59 वर्ष :
- पुरुष: 73,558 पंजीकृत में से 50,387 ने किया मतदान
- महिला: 70,600 पंजीकृत में से 50,522 ने किया मतदान
बुजुर्ग मतदाता:
- पुरुष: 33,407 पंजीकृत में से 25,275 ने किया मतदान
- महिला: 37,373 पंजीकृत में से 27,235 ने किया मतदान
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