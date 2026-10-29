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उदयपुर: पंचायतीराज चुनाव द्वितीय चरण में महिलाओं ने मारी बाजी, 70% मतदान, कोटड़ा में सर्वाधिक 78% वोटिंग

वोट देने के बाद अंगुली की स्याही दिखाता दंपती ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: पंचायतीराज चुनाव-2026 के द्वितीय चरण में उदयपुर जिले में महिला मतदाताओं ने लोकतंत्र के प्रति उत्साहजनक भागीदारी दर्ज कराई. जिले की छह पंचायत समितियों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए हुए मतदान में कुल 69.47 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया. महिलाओं का मतदान 70.08 प्रतिशत रहा, जबकि पुरुषों का 68.90 प्रतिशत. इस प्रकार महिलाओं का वोट प्रतिशत 1.18 अधिक रहा. कोटड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक 78.15 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जहां 69,089 मतदाताओं में से 53,995 ने मताधिकार का प्रयोग किया.