टॉप-15 मानसून डेस्टिनेशंस में उदयपुर को तीसरा स्थान, पर्यटन कारोबार को मिली नई उम्मीद
झीलों के किनारे का वातावरण, बादलों से घिरा आसमान और पहाड़ियों के बीच बसे ऐतिहासिक महल पर्यटकों को अलग अनुभव प्रदान करते हैं.
Published : June 6, 2026 at 2:53 PM IST
उदयपुर : मानसून की दस्तक से पहले झीलों की नगरी उदयपुर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. देशभर के लोकप्रिय वर्षा पर्यटन स्थलों की नई रैंकिंग में उदयपुर ने शीर्ष तीन में जगह बनाकर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है. इस उपलब्धि ने न केवल शहर की पर्यटन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया है, बल्कि आगामी मानसून सीजन में पर्यटन कारोबार को भी नई ऊर्जा देने की उम्मीद जगा दी है.
पर्यटकों को अलग अनुभव : पर्यटन उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि ट्रेवल पोर्टल 'टिकट्स टू ट्रिप' ने 2026 के लिए भारत के टॉप-15 मानसून डेस्टिनेशंस की लिस्ट जारी की है. इसमें देश के पसंदीदा मानसूनी पर्यटन स्थलों की सूची में उदयपुर को तीसरा स्थान मिला है. पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के दौरान उदयपुर का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है. अरावली की पहाड़ियां हरी चादर ओढ़ लेती हैं और शहर की प्रमुख झीलें भरने लगती हैं. झीलों के किनारे का वातावरण, बादलों से घिरा आसमान और पहाड़ियों के बीच बसे ऐतिहासिक महल पर्यटकों को अलग अनुभव प्रदान करते हैं. विशेष रूप से सज्जनगढ़ से दिखाई देने वाला मानसूनी नजारा शहर की पहचान बन चुका है.
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पर्यटन क्षेत्र में उत्साह : उदयपुर में बारिश के दिनों में नौकायन, हेरिटेज पर्यटन, प्राकृतिक स्थलों की सैर और ग्रामीण पर्यटन की गतिविधियां भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. यही कारण है कि देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग मानसून के दौरान यहां पहुंचते हैं. दूसरी ओर प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू को भी इस सूची में स्थान मिलने से पर्यटन क्षेत्र में उत्साह है. नक्की झील, पहाड़ी मार्ग और प्राकृतिक झरने बारिश के मौसम में यहां आने वाले सैलानियों के लिए प्रमुख आकर्षण रहते हैं. पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का मानना है कि इस बार मानसून सीजन राहत लेकर आ सकता है.
गर्मी के सीजन में अपेक्षित पर्यटक नहीं आने से कारोबार प्रभावित हुआ, लेकिन अच्छी बारिश और सुहावने मौसम की संभावना से होटल, ट्रैवल एजेंसियां, गाइड और स्थानीय व्यापारियों को बेहतर सीजन की उम्मीद है. इसी के साथ पर्यटन विभाग भी दक्षिण राजस्थान के प्राकृतिक स्थलों, झीलों और पहाड़ी क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने की रणनीति पर काम कर रहा है.
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