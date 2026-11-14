उदयपुर: हाइवे पर बड़ा हादसा टला, बेकाबू ट्रेलर ने चार कारों को मारी टक्कर, 4 घायल
उदयपुर-नाथद्वारा हाइवे पर चीरवा टनल के पास ब्रेक फेल होने से बेकाबू ट्रेलर चार कारों से टकराया.
Published : November 14, 2026 at 6:52 PM IST
उदयपुर: शहर के उदयपुर-नाथद्वारा हाइवे पर शनिवार दोपहर करीब 3 बजे चीरवा टनल के पास एक भीषण सड़क हादसा होते-होते टल गया. एक तेज रफ्तार ट्रेलर के अचानक ब्रेक फेल होने से वह बेकाबू हो गया और आगे चल रही चार कारों को एक के बाद एक पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में कारों में सवार चार लोगों को मामूली चोटें आई हैं. गनीमत रही कि इस घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी और कोई जनहानि नहीं हुई.
4 कारों को मारी टक्कर: सुखेर थानाधिकारी भरत योगी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेलर नाथद्वारा से उदयपुर की ओर आ रहा था. चीरवा टनल के पास स्थित ढलान से उतरते समय अचानक ट्रेलर के ब्रेक फेल हो गए. ढलान होने के कारण चालक भारी वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा. इसके बाद अनियंत्रित ट्रेलर अपने आगे उदयपुर की तरफ ही जा रही चार कारों से जा भिड़ा. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों कारों के पिछले हिस्से और कोने बुरी तरह पिचककर क्षतिग्रस्त हो गए. अचानक हुई इस जोरदार टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कारों में बैठे यात्री बुरी तरह सहम गए. हाइवे के बीचों-बीच क्षतिग्रस्त वाहन खड़े हो जाने के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और जाम की स्थिति बन गई.
इसे भी पढ़ें- चित्तौड़गढ़ में बस और बाइक में टक्कर, युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया रोड जाम
हादसे की सूचना मिलते ही सुखेर थाना पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले कारों में सवार लोगों को बाहर निकालकर संभाला और घायलों की स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद यातायात व्यवस्था बहाल करने के लिए मौके पर क्रेन मंगवाई गई. पुलिस ने क्रेन की मदद से सड़क पर खड़े सभी क्षतिग्रस्त वाहनों और ट्रेलर को किनारे हटवाया. पुलिस टीम की कड़ी मशक्कत के बाद हाइवे से जाम खुलवाया गया और यातायात को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जा सका.
इसे भी पढ़ें- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर हादसा, गाड़ी की स्टेपनी बदलते समय तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, तीन की मौत