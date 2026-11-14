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उदयपुर: हाइवे पर बड़ा हादसा टला, बेकाबू ट्रेलर ने चार कारों को मारी टक्कर, 4 घायल

बेकाबू ट्रेलर चार कारों से टकराया. ( ETV Bharat Udiapur )

उदयपुर: शहर के उदयपुर-नाथद्वारा हाइवे पर शनिवार दोपहर करीब 3 बजे चीरवा टनल के पास एक भीषण सड़क हादसा होते-होते टल गया. एक तेज रफ्तार ट्रेलर के अचानक ब्रेक फेल होने से वह बेकाबू हो गया और आगे चल रही चार कारों को एक के बाद एक पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में कारों में सवार चार लोगों को मामूली चोटें आई हैं. गनीमत रही कि इस घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी और कोई जनहानि नहीं हुई.