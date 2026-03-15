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नारायण सेवा संस्थान में 51 दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़ों ने लिए सात फेरे

51 दिव्यांग जोड़ों ने लिए सात फेरे ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में रविवार को मानवता, सेवा और संवेदना का अनूठा संगम देखने को मिला. लियों का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ में नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 45वें दिव्यांग एवं निर्धन नि:शुल्क सामूहिक विवाह समारोह में 51 दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण और पवित्र अग्नि की साक्षी में सात फेरे लेकर अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की. देश के विभिन्न राज्यों से आए : प्रशांत अग्रवाल अध्यक्ष, नारायण सेवा संस्थान ने बताया कि इन जोड़ों में कई ऐसे थे जो अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता से जूझ रहे हैं. कोई पैरों से दिव्यांग था, कोई दृष्टिबाधित, तो कोई सहारे से चलने वाला. इसके बावजूद सभी जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया. समारोह में पारंपरिक तोरण, वरमाला और वैदिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह की सभी रस्में विधिवत सम्पन्न कराई गईं. समारोह का माहौल उस समय भावुक हो गया जब नव वधुओं की डोली में विदाई हुई. इस दौरान परिजनों और उपस्थित लोगों की आंखें भी नम हो गईं. कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी समारोह की भव्यता को और बढ़ा दिया. संस्थान की ओर से सभी नवदंपतियों को नई गृहस्थी की शुरुआत के लिए आवश्यक घरेलू सामग्री भी भेंट की गई. इसमें पलंग, बिस्तर, बर्तन, गैस चूल्हा, पंखा सहित अन्य उपयोगी सामान शामिल थे, ताकि वे सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत कर सकें. पढ़ें : एक मंडप के नीचे 66 अनाथ और निर्धन कन्याओं की हुई शादी, अब तक 511 बच्चियों का कन्यादान कर चुके हैं अनिल