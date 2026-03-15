नारायण सेवा संस्थान में 51 दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़ों ने लिए सात फेरे
उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने दिव्यांग एवं निर्धन नि:शुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया...
Published : March 15, 2026 at 5:55 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में रविवार को मानवता, सेवा और संवेदना का अनूठा संगम देखने को मिला. लियों का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ में नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 45वें दिव्यांग एवं निर्धन नि:शुल्क सामूहिक विवाह समारोह में 51 दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण और पवित्र अग्नि की साक्षी में सात फेरे लेकर अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की.
देश के विभिन्न राज्यों से आए : प्रशांत अग्रवाल अध्यक्ष, नारायण सेवा संस्थान ने बताया कि इन जोड़ों में कई ऐसे थे जो अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता से जूझ रहे हैं. कोई पैरों से दिव्यांग था, कोई दृष्टिबाधित, तो कोई सहारे से चलने वाला. इसके बावजूद सभी जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया. समारोह में पारंपरिक तोरण, वरमाला और वैदिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह की सभी रस्में विधिवत सम्पन्न कराई गईं.
समारोह का माहौल उस समय भावुक हो गया जब नव वधुओं की डोली में विदाई हुई. इस दौरान परिजनों और उपस्थित लोगों की आंखें भी नम हो गईं. कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी समारोह की भव्यता को और बढ़ा दिया. संस्थान की ओर से सभी नवदंपतियों को नई गृहस्थी की शुरुआत के लिए आवश्यक घरेलू सामग्री भी भेंट की गई. इसमें पलंग, बिस्तर, बर्तन, गैस चूल्हा, पंखा सहित अन्य उपयोगी सामान शामिल थे, ताकि वे सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत कर सकें.
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सामूहिक विवाह में शामिल 51 जोड़ों में 25 दिव्यांग और 26 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं. गुजरात के बनासकांठा जिले के विजय गमार ने उदयपुर के चिखला गुड़ा की मंजू को जीवनसंगिनी चुना, जो पैरों से दिव्यांग हैं. विजय का कहना है कि मंजू भले ही शारीरिक रूप से दिव्यांग हों, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वे उनके जीवन को खुशियों और उम्मीदों से भर देंगी.
पारंपरिक रस्मों के बीच सजे सात फेरे : पारंपरिक वाद्ययंत्रों और मंगल ध्वनियों के बीच सभी जोड़ों का स्वागत कर तोरण की रस्म सम्पन्न कराई गई. इसके बाद पुष्पों से सुसज्जित मंच पर वर-वधुओं ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई. 51 वेदियों पर आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सात फेरे सम्पन्न कराए, जहां हर फेरे के साथ जीवन भर साथ निभाने के सात पवित्र वचन गूंज उठे. नवदंपतियों को गृहस्थी की सौगात.
प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर जीवन का अवसर प्रदान करना है. सामूहिक विवाह के माध्यम से हम न केवल उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करते हैं, बल्कि समाज में समानता और सहयोग की भावना को भी मजबूत करते हैं.
उल्लेखनीय है कि नारायण सेवा संस्थान द्वारा अब तक 2500 से अधिक दिव्यांग एवं निर्धन युवक-युवतियों के विवाह सम्पन्न कराए जा चुके हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक पहल मानी जा रही है.