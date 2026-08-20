ETV Bharat / state

उदयपुर नगर निगम चुनाव: BJP के 30 साल पुराने गढ़ में BAP की एंट्री, त्रिकोणीय हुआ मुकाबला

उदयपुर: आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों से पहले भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने उदयपुर में अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. पार्टी अब आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही उदयपुर शहर की राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है. बुधवार को जिलेभर के कार्यकर्ताओं की बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन हुआ. बैठक में सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे. BAP की नजर इस बार उदयपुर नगर निगम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों पर भी है. वहीं, संभावित प्रत्याशियों ने टिकट की दावेदारी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं

बैठक में संगठन को बूथ और वार्ड स्तर तक मजबूत करने, संभावित प्रत्याशियों की पहचान करने और चुनावी रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई. पंचायती राज चुनावों के लिए सांसद राजकुमार रोत को प्रभारी बनाए जाने की जानकारी भी दी गई. सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि उदयपुर नगर निगम सहित अन्य शहरी निकायों के कई वार्डों में पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है. उनका कहना है कि पार्टी स्थानीय मुद्दों और जनता की समस्याओं को आधार बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी.

बीजेपी और कांग्रेस के दावे (ETV Bharat Udaipur)

इसे भी पढ़ें- नगर निकाय चुनाव 2026: अजमेर में लॉटरी के दौरान कांग्रेस का ऐतराज, भीलवाड़ा एवं डीडवाना-कुचामन में आरक्षण तय

भाजपा-कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला: बैठक में BAP ने सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देने के संकेत दिए. रोत ने कहा कि उदयपुर की जनता दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से परेशान है और ऐसे में पार्टी खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इससे आगामी निकाय चुनावों में मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना को बल मिला है.

पार्टी की रणनीति केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है. वार्डवार संगठन की स्थिति, स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं और संभावित उम्मीदवारों की पहचान पर भी काम किया जा रहा है. उदयपुर जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी ने बताया कि नगर निगम के विभिन्न वार्डों में पार्टी की स्थिति का आकलन किया जा रहा है और मजबूत दावेदारों को लेकर चर्चा जारी है. बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित जिलेभर के कार्यकर्ता मौजूद रहे. पार्टी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया. ऐसे में अब देखना होगा कि आदिवासी राजनीति से मजबूत हुई BAP उदयपुर की शहरी राजनीति में भाजपा-कांग्रेस के बीच कितना प्रभाव पैदा कर पाती है.

तारीखों की घोषणा और उम्मीदवारों की सक्रियता: नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित होते ही उदयपुर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों ने टिकट की दावेदारी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं. वार्ड स्तर पर भी दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है. इसी के साथ भाजपा और कांग्रेस के बीच बोर्ड बनाने को लेकर सियासी दावे और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.