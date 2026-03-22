छुट्टी के दिन भी निगम का सख्त एक्शन : 90 लाख बकाया पर 20 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी सीज
कई जगह तो प्रतिष्ठान मालिकों को भनक तक नहीं लगी और निगम की टीम ने सीधे ताले जड़ दिए.
Published : March 22, 2026 at 11:46 AM IST
उदयपुर : नगर निगम ने यूडी टैक्स बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार सुबह शहर भर में एक साथ धावा बोला. आयुक्त अभिषेक खन्ना के सख्त निर्देश पर छुट्टी के दिन भी निगम की टीमें सुबह 5 बजे ही कार्यालय पहुंच गईं और रणनीति बनाकर 7 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी. अलग-अलग इलाकों में एक साथ अभियान चलाते हुए 20 कॉमर्शियल संपत्तियों को सीज कर दिया गया. इन सभी पर करीब 90 लाख रुपए का टैक्स बकाया था.
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना का कहना है कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. निगम अब किसी भी बकायेदार को बख्शने के मूड में नहीं है और आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे. अचानक हुई इस कार्रवाई से बकायेदारों में हड़कंप मच गया. कई जगह तो प्रतिष्ठान मालिकों को भनक तक नहीं लगी और निगम की टीम ने सीधे ताले जड़ दिए. इस कार्रवाई की जद में गणेश जैन छात्रावास, एकलिंगगढ़ छावनी के सामने स्थित रिनॉल्ट शोरूम और चन्द्रा मोटर्स जैसे बड़े नाम भी आए, जिन पर 12-12 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया था.
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तीन अलग-अलग टीमों ने सेक्टर-3, सेक्टर-5, मनवा खेड़ा, ठोकर चौराहा, बेदला, साइफन, सेक्टर-13 और गोवर्धन विलास समेत आठ इलाकों में एक साथ कार्रवाई की. निगम की इस सख्ती के बाद शहर के अन्य व्यापारियों में भी खौफ का माहौल देखने को मिला. नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 15 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं. आयुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, वे जल्द से जल्द अपना बकाया जमा करा दें. ऐसा नहीं करने पर आने वाले दिनों में सीजिंग की कार्रवाई और तेज होगी.