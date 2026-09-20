Udaipur Mayor Election : भाजपा में निर्दलीय की एंट्री, कांग्रेस अपने पार्षदों को लेकर सतर्क, सोमवार को वोटिंग
भाजपा के पारस सिंघवी और कांग्रेस ने पूनम राठौड़ को बनाया मेयर पद का प्रत्याशी.
Published : September 20, 2026 at 1:41 PM IST
उदयपुर: नगर निगम के महापौर चुनाव से ठीक एक दिन पहले शहर में चुनावी रंगत दिखी. सोमवार के महापौर चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी. 80 सदस्यीय निगम में महापौर पद के लिए पार्षद मतदान करेंगे. चुनाव से पहले दोनों दलों की लगातार बैठकें हो रही हैं. पार्षदों को एकजुट रखने के प्रयास जारी हैं. नगर निगम में भाजपा के 53, कांग्रेस के 23 और 4 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीते. महापौर पद पर भाजपा ने पारस सिंघवी और कांग्रेस ने डॉ. पूनम कुंवर राठौड़ को मैदान में उतारा है. ऐसे में दोनों दलों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई.
भाजपा में निर्दलीयों की एंट्री: महापौर चुनाव से पहले भाजपा ने निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ जोड़ने की कवायद तेज कर दी. शनिवार को वार्ड 11 से जीते निर्दलीय पार्षद कमलेश बोरणा भाजपा में शामिल हुए. उन्हें भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पार्टी में शामिल कराया गया. साथ ही अन्य निर्दलीयों से भी संपर्क साधा जा रहा है. दूसरी ओर कांग्रेस अपने 23 पार्षदों को एकजुट रखने में जुटी है. पार्टी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी की है. कांग्रेस पार्षदों को रिसॉर्ट में रखा है. शनिवार को उनके साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई.
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मेयर-डिप्टी मेयर पर चर्चा: भाजपा में मेयर के साथ डिप्टी मेयर पद को लेकर भी बैठकों का दौर जारी है. पार्टी में डिप्टी मेयर पद के लिए कई नामों पर चर्चा है. महापौर पद के लिए पारस सिंघवी के नाम पर पहले ही मुहर लग चुकी. कांग्रेस से निर्दलीय पार्षदों से संपर्क कर समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है. पार्टी नेताओं की ओर से पार्षदों के साथ लगातार चर्चा की जा रही है. अब सोमवार को होने वाले मतदान पर सभी की नजरें टिकी हैं. 22 सितंबर को उप महापौर का चुनाव होगा.
भाजपा पार्षदों ने किए देवदर्शन: उदयपुर में भाजपा की बाड़ेबंदी के बीच पार्षदों की देवदर्शन यात्रा चर्चा में रही. भाजपा पार्षदों को दो दिन सांवलिया सेठ और श्रीनाथजी के दर्शन करवाए गए. इसके बाद पार्षदों को वापस रिसॉर्ट लाकर रखा गया है. बाड़ेबंदी वाले इस रिसॉर्ट में राजसमंद के भाजपा पार्षदों को भी रखा गया है.
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उदयपुर में भाजपा का लंबा सफर: उदयपुर में नगर परिषद के दौर से लेकर नगर निगम बनने तक भाजपा का महापौर और सभापति के पद पर कब्जा रहा है. उदयपुर नगर परिषद में किरण माहेश्वरी, युधिष्ठिर कुमावत, रवींद्र श्रीमाली और रजनी डांगी भाजपा से सभापति रहे. वर्ष 2013 में उदयपुर परिषद को नगर निगम में बदला गया. इसके बाद वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा के चंद्रसिंह कोठारी उदयपुर के पहले महापौर बने. वर्ष 2019 में निगम में भाजपा को बहुमत मिला. तब भाजपा ने 70 में से 44 वार्डों में जीत दर्ज की एवं उसके गोविंद सिंह टांक महापौर चुने गए.
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