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Udaipur Mayor Election : भाजपा में निर्दलीय की एंट्री, कांग्रेस अपने पार्षदों को लेकर सतर्क, सोमवार को वोटिंग

उदयपुर: नगर निगम के महापौर चुनाव से ठीक एक दिन पहले शहर में चुनावी रंगत दिखी. सोमवार के महापौर चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी. 80 सदस्यीय निगम में महापौर पद के लिए पार्षद मतदान करेंगे. चुनाव से पहले दोनों दलों की लगातार बैठकें हो रही हैं. पार्षदों को एकजुट रखने के प्रयास जारी हैं. नगर निगम में भाजपा के 53, कांग्रेस के 23 और 4 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीते. महापौर पद पर भाजपा ने पारस सिंघवी और कांग्रेस ने डॉ. पूनम कुंवर राठौड़ को मैदान में उतारा है. ऐसे में दोनों दलों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई.

भाजपा में निर्दलीयों की एंट्री: महापौर चुनाव से पहले भाजपा ने निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ जोड़ने की कवायद तेज कर दी. शनिवार को वार्ड 11 से जीते निर्दलीय पार्षद कमलेश बोरणा भाजपा में शामिल हुए. उन्हें भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पार्टी में शामिल कराया गया. साथ ही अन्य निर्दलीयों से भी संपर्क साधा जा रहा है. दूसरी ओर कांग्रेस अपने 23 पार्षदों को एकजुट रखने में जुटी है. पार्टी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी की है. कांग्रेस पार्षदों को रिसॉर्ट में रखा है. शनिवार को उनके साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई.

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मेयर-डिप्टी मेयर पर चर्चा: भाजपा में मेयर के साथ डिप्टी मेयर पद को लेकर भी बैठकों का दौर जारी है. पार्टी में डिप्टी मेयर पद के लिए कई नामों पर चर्चा है. महापौर पद के लिए पारस सिंघवी के नाम पर पहले ही मुहर लग चुकी. कांग्रेस से निर्दलीय पार्षदों से संपर्क कर समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है. पार्टी नेताओं की ओर से पार्षदों के साथ लगातार चर्चा की जा रही है. अब सोमवार को होने वाले मतदान पर सभी की नजरें टिकी हैं. 22 सितंबर को उप महापौर का चुनाव होगा.