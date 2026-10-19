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उदयपुर के रिसर्चर का कमाल: अब मुंह से दी जा सकेगी कैंसर की दवा, मिला पेटेंट

कैंसर की ओरल दवा का नया फॉर्मूलेशन विकसित किया ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: कैंसर के इलाज में मरीजों को होने वाली परेशानियों को कम करने की दिशा में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अहम कदम उठाया है. यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग की प्रोफेसर डॉ. गरिमा जोशी और रिसर्चर शेख शाहनवाज कादिर ने नैनोटेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर की दवा मौखिक रूप से (मुंह के जरिए) देने के लिए एक खास फॉर्मूलेशन विकसित किया है. इस तकनीक को भारत सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है. शुरुआती परीक्षणों में सामान्य दवा की तुलना में इसके अवशोषण में 165 फीसदी से अधिक का सुधार सामने आया है.

दवा के असर को बेहतर बनाने पर फोकस: यह रिसर्च पैंक्रियाटिक यानी अग्नाशय के कैंसर को ध्यान में रखकर की गई है. शोधकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य दवा के अवशोषण को बेहतर बनाना और कैंसर कोशिकाओं पर उसके प्रभाव का अध्ययन करना है. परीक्षणों के दौरान कैंसर कोशिकाओं में 31.4 फीसदी तक एपोप्टोटिक प्रभाव दर्ज किए गए. एपोप्टोसिस कोशिकाओं के नियंत्रित तरीके से नष्ट होने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है.