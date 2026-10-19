उदयपुर के रिसर्चर का कमाल: अब मुंह से दी जा सकेगी कैंसर की दवा, मिला पेटेंट
मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नैनोटेक्नोलॉजी से कैंसर की ओरल दवा का नया फॉर्मूलेशन विकसित कर पेटेंट हासिल किया है.
Published : October 19, 2026 at 6:47 PM IST
उदयपुर: कैंसर के इलाज में मरीजों को होने वाली परेशानियों को कम करने की दिशा में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अहम कदम उठाया है. यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग की प्रोफेसर डॉ. गरिमा जोशी और रिसर्चर शेख शाहनवाज कादिर ने नैनोटेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर की दवा मौखिक रूप से (मुंह के जरिए) देने के लिए एक खास फॉर्मूलेशन विकसित किया है. इस तकनीक को भारत सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है. शुरुआती परीक्षणों में सामान्य दवा की तुलना में इसके अवशोषण में 165 फीसदी से अधिक का सुधार सामने आया है.
दवा के असर को बेहतर बनाने पर फोकस: यह रिसर्च पैंक्रियाटिक यानी अग्नाशय के कैंसर को ध्यान में रखकर की गई है. शोधकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य दवा के अवशोषण को बेहतर बनाना और कैंसर कोशिकाओं पर उसके प्रभाव का अध्ययन करना है. परीक्षणों के दौरान कैंसर कोशिकाओं में 31.4 फीसदी तक एपोप्टोटिक प्रभाव दर्ज किए गए. एपोप्टोसिस कोशिकाओं के नियंत्रित तरीके से नष्ट होने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है.
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2021 में शुरू हुआ था शोध: डॉ. गरिमा जोशी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2021 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के तहत मिले रिसर्च ग्रांट से हुई थी. इसके लिए यूनिवर्सिटी में आधुनिक उपकरणों से लैस 'नैनो-फॉर्मूलेशन रिसर्च लैब' विकसित की गई. इसी लैब में दवा के नए फॉर्मूलेशन पर काम किया गया, ताकि शरीर में दवा के अवशोषण की क्षमता को बढ़ाया जा सके.
पेटेंट मिला, लेकिन इलाज के लिए लंबा रास्ता: इस तकनीक को पेटेंट मिलना इस शोध की एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन व्यावहारिक रूप से मरीजों के इलाज में इसका इस्तेमाल करने में अभी समय लगेगा. फिलहाल यह रिसर्च केवल लैब और पशु परीक्षण के स्तर पर ही सफल रही है. इंसानों पर इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता साबित करने के लिए अभी क्लिनिकल ट्रायल होने बाकी हैं. इसलिए इसे वर्तमान कीमोथेरेपी या रेडिएशन का विकल्प कहना जल्दबाजी होगी.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मिली पहचान: रिसर्चर शेख शाहनवाज कादिर को ब्रिटेन की ओर से प्रतिष्ठित 'कॉमनवेल्थ स्प्लिट-साइट फेलोशिप' मिली थी. उन्होंने अपनी पीएचडी के रिसर्च कार्य का एक हिस्सा यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में प्रोफेसर इमरान सलीम के मार्गदर्शन में पूरा किया है. इसके अलावा, इस रिसर्च पेपर को ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी प्रस्तुत किया जा चुका है. फिलहाल इस रिसर्च की सबसे अहम उपलब्धि दवा के अवशोषण में सुधार और नई तकनीक का पेटेंट मिलना है. यदि आगे के क्लिनिकल परीक्षण भी सफल रहते हैं, तो भविष्य में यह तकनीक कैंसर की दवाओं को मरीजों तक आसानी से पहुंचाने में गेम-चेंजर साबित हो सकती है.
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