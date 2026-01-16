ETV Bharat / state

उदयपुर में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने लेकर गया था. पुलिस ने मामले में पश्विम बंगाल के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

January 16, 2026

उदयपुर: जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में 6 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बच्ची के पिता का परिचित था और उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था.

गोगुंदा थाना अधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि आरोपी ने बच्ची को इस घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी देकर डराया था. रोती-बिलखती बच्ची जब घर पहुंचीं, तो परिजनों को उसके साथ हुई घटना का पता चला और तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद स्पेशल इनवेस्टिगेशन यूनिट के डीएसपी छगन राजपुरोहित और थानाधिकारी श्याम सिंह अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे. जांच में पता चला कि बच्ची आरोपी को जानती थी.

आरोपी ने मौका देखकर बच्ची को चॉकलेट-बिस्कुट दिलाने के बहाने साथ ले जाकर एक सुनसान इलाके में उसके साथ बदसलूकी की. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पोर्न वीडियो देखने का आदी था और उसके मोबाइल में ऐसे कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं. इन वीडियो को देखते-देखते वह मानसिक रूप से विकृत हो गया था.

पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी आरोपी कालू को गिरफ़्तार कर लिया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है. मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर उन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) जांच के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता और आरोपी दोनों एक ही जगह पर मजदूरी करते थे, इसी कारण वे परिचित थे.

