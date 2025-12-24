ETV Bharat / state

इकबाल सक्का ने क्रिसमस डे पर बनाई अनोखी कलाकृति, 3 मिमी के ईसा मसीह, चांदी का चर्च आकर्षण का केंद्र

उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक बार फिर अपनी अनोखी कला का प्रदर्शन किया है. क्रिसमस डे को लेकर उन्होंने विश्व की सबसे छोटी और अत्यंत सूक्ष्म चांदी की 9 कलाकृतियां तैयार की हैं. इन कलाकृतियों की खासियत यह है कि इन्हें देखने के लिए विशेष लेंस की आवश्यकता पड़ती है.

प्रो. डॉ. इकबाल सक्का ने घास की एक छोटी झोपड़ी बनाकर उसके भीतर चांदी से बनी 9 सूक्ष्म कलाकृतियों को सजाया है. इनमें घास की एक टोकरी में आसमान से अवतरित हुए ईसा मसीह को मात्र 3 मिलीमीटर आकार के बालक के रूप में दर्शाया गया है. इसके साथ ही ईसा मसीह से जुड़ी कई धार्मिक और सांकेतिक निशानियों को भी चांदी में बेहद बारीकी से उकेरा गया है. इन कलाकृतियों में एक सेंटीमीटर का चांदी का चर्च, 3 मिलीमीटर का क्रॉस, 3 मिलीमीटर की मछली, 3 मिलीमीटर की बेल, 3 मिलीमीटर का कांटों का ताज, 3 मिलीमीटर की मोमबत्ती और 3 मिलीमीटर का स्टार शामिल है. इतनी सूक्ष्म कलाकृतियों को तैयार करना अत्यंत धैर्य, एकाग्रता और उच्च तकनीकी कौशल की मांग करता है.