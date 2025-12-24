इकबाल सक्का ने क्रिसमस डे पर बनाई अनोखी कलाकृति, 3 मिमी के ईसा मसीह, चांदी का चर्च आकर्षण का केंद्र
इन कलाकृतियों की खासियत यह है कि इन्हें देखने के लिए विशेष लेंस की आवश्यकता पड़ती है.
उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक बार फिर अपनी अनोखी कला का प्रदर्शन किया है. क्रिसमस डे को लेकर उन्होंने विश्व की सबसे छोटी और अत्यंत सूक्ष्म चांदी की 9 कलाकृतियां तैयार की हैं. इन कलाकृतियों की खासियत यह है कि इन्हें देखने के लिए विशेष लेंस की आवश्यकता पड़ती है.
प्रो. डॉ. इकबाल सक्का ने घास की एक छोटी झोपड़ी बनाकर उसके भीतर चांदी से बनी 9 सूक्ष्म कलाकृतियों को सजाया है. इनमें घास की एक टोकरी में आसमान से अवतरित हुए ईसा मसीह को मात्र 3 मिलीमीटर आकार के बालक के रूप में दर्शाया गया है. इसके साथ ही ईसा मसीह से जुड़ी कई धार्मिक और सांकेतिक निशानियों को भी चांदी में बेहद बारीकी से उकेरा गया है. इन कलाकृतियों में एक सेंटीमीटर का चांदी का चर्च, 3 मिलीमीटर का क्रॉस, 3 मिलीमीटर की मछली, 3 मिलीमीटर की बेल, 3 मिलीमीटर का कांटों का ताज, 3 मिलीमीटर की मोमबत्ती और 3 मिलीमीटर का स्टार शामिल है. इतनी सूक्ष्म कलाकृतियों को तैयार करना अत्यंत धैर्य, एकाग्रता और उच्च तकनीकी कौशल की मांग करता है.
प्रो. डॉ. सक्का ने बताया कि इन 9 कलाकृतियों को बनाने में उन्हें 36 घंटे से अधिक का समय लगा. इन अद्वितीय कलाकृतियों को लेकर हिंदुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवेदन किया गया था, जहां जांच और सत्यापन के बाद इन्हें हिंदूस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया. रिकॉर्ड दर्ज होने के बाद 11 दिसंबर को डॉ. इकबाल सक्का को आधिकारिक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है. डॉ. सक्का ने बताया कि उनकी इच्छा है कि इन सभी सूक्ष्म चांदी कलाकृतियों को क्रिसमस डे के अवसर पर उदयपुर के चेतक सर्कल स्थित 134 वर्ष पुराने शेफर्ड मेमोरियल चर्च में प्रदर्शित किया जाए ताकि आम लोग भी इस अनोखी कला को देख सकें. इसके लिए चर्च प्रशासन से संपर्क किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही अनुमति मिल जाएगी.