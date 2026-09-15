उदयपुर के पूर्व राजपरिवार की सदस्य विजयराज कुमारी मेवाड़ का निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
उदयपुर के शंभुनिवास पैलेस पर 16 से 23 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक शोक बैठक होगी.
Published : September 15, 2026 at 8:48 AM IST
उदयपुर: मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की माता एवं स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ की धर्मपत्नी विजयराज कुमारी मेवाड़ का 14 सितंबर की देर रात निधन हो गया. वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं. उनके निधन से राजपरिवार और उनसे जुड़े लोगों में शोक का माहौल है. उनकी अंतिम संस्कार मंगलवार को महासतियाजी पर होगा.
विजयराज कुमारी मेवाड़ का जन्म 21 दिसंबर 1942 को हुआ था. उन्होंने 14 सितंबर 2026 को 83 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. वे कच्छ के महाराज फतह सिंह की छोटी पुत्री थीं. उनकी प्रारंभिक शिक्षा ऊटी के फ्रांसिस्कन कॉन्वेंट में हुई थी. शिक्षा के बाद उनका उदयपुर से विशेष जुड़ाव रहा. यहां उन्होंने शैक्षणिक और परोपकारी गतिविधियों में योगदान दिया.
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महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल के विकास में भूमिका: विजयराज कुमारी ने 1980 के दशक में महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. स्कूल को व्यवस्थित करने और उसे आधुनिक शैक्षणिक स्वरूप प्रदान करने के कार्य में उनका योगदान रहा. उदयपुर में शिक्षा के क्षेत्र से उनका यह जुड़ाव उनके सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है.
16 से 23 सितंबर तक होगी शोक बैठक: पूर्व राजपरिवार की ओर से जारी संदेश के अनुसार विजयराज कुमारी मेवाड़ को श्रद्धांजलि देने के लिए शंभु निवास पैलेस, राजमहल में शोक बैठक होगी. यह बैठक 16 से 23 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक रखी गई है. इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आने वाले लोग निर्धारित समय में शोक बैठक में शामिल हो सकेंगे.
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अंतिम यात्रा सिटी पैलेस से रवाना: विजयराज कुमारी की अंतिम यात्रा मंगलवार सुबह सिटी पैलेस से महासतिया जी के लिए रवाना हुई. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपनी माता को कांधा दिया. पौत्र हरिराज सिंह मेवाड़ भी नंगे पैर पैदल चल रहे थे. उनका अंतिम संस्कार महासतिया पर होगा. यह उदयपुर शहर के आयड़ क्षेत्र में गंगू कुंड के पास है. यहां राजपरिवार के सदस्यों का पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है.