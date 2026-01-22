राजस्थान की बेटी मनस्वी ने फिर रचा इतिहास, 23 हजार फीट ऊंची चोटी अकोंकागुआ पर फहराया तिरंगा
उदयपुर की बेटी मनस्वी अग्रवाल ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए विश्व की चुनौतीपूर्ण ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है.
Published : January 22, 2026 at 5:34 PM IST
उदयपुर: मनस्वी अग्रवाल ने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवं करीब 23 हजार फीट ऊंची चोटी अकोंकागुआ पर भारतीय तिरंगा फहराया है. इस उपलब्धि के साथ मनस्वी अग्रवाल, राजस्थान की अर्ध सैनिक बल में कार्यरत पर्वतारोही गीता सामोता के बाद अकोंकागुआ शिखर पर पहुंचने वाली राज्य की दूसरी महिला बन गई हैं.
मनस्वी के पिता डॉ. टीआर अग्रवाल ने बताया कि एशिया के बाद शेष छह महाद्वीपों में अकोंकागुआ सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है, जहां 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भीषण ठंडी हवाएं और माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तक गिरता तापमान पर्वतारोहियों की असाधारण परीक्षा लेता है. इन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मनस्वी के साथ गए विश्वभर के 22 पर्वतारोहियों में से मात्र 12 ही बुधवार रात को इस अभियान में सफल हो सके.
एक मिशन पूरा करते ही दूसरे मिशन में लगी, घर भी नहीं लौटी : मनस्वी अग्रवाल अंटार्कटिका अभियान को 23 दिसंबर 2025 को पूर्ण करने के बाद भारत भी नहीं लौटी और 15 दिन से भी कम अंतराल में, 9 जनवरी 2026 को अकोंकागुआ के लिए पुनः पर्वतारोहण मिशन प्रारंभ कर दिया, जो अपने आप में हैरत की बात है. इतने अल्प समय में दो अत्यंत कठिन अंतरमहाद्वीपीय अभियानों को सफलतापूर्वक पूर्ण करना उनकी अद्वितीय मानसिक दृढ़ता, शारीरिक क्षमता और अनुशासन का प्रमाण है.
पढ़ें : राजस्थान की बेटी मनस्वी ने रचा इतिहास, अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर फहराया तिरंगा
पांच महीने में विश्व की सात चोंटियों में चार पर तिरंगा फहराया : इससे पूर्व मनस्वी ने यूरोप की सर्वाेच्च चोटी 'माउंट एलब्रस' तथा अफ्रीका की सर्वाेच्च चोटी 'किलीमंजारो' को भी सफलतापूर्वक फतह किया है. इस प्रकार वे मात्र पांच माह से भी कम समय में विश्व के सात में से चार महाद्वीपों की सर्वाेच्च चोटियों पर विजय प्राप्त कर एक उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं. उनका लक्ष्य एक वर्ष की अवधि में शेष तीन महाद्वीपों की सर्वाेच्च चोटियों को भी फतह कर 'सेवन समिट्स' अभियान को पूर्ण करना है.
साढ़े छह हजार मीटर ऊंची बर्फीली चोटियों पर रहकर अभ्यास : मनस्वी अग्रवाल ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में कठोर और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है. उन्होंने 'माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट दिरांग' तथा 'हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट' से मूलभूत एवं एडवांस पर्वतारोहण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग एक माह तक साढ़े छह हजार मीटर ऊंची बर्फीली चोटियों पर रहकर अभ्यास कराया जाता है. ये दोनों संस्थान भारतीय सेना द्वारा संचालित हैं. इसके अतिरिक्त उन्होंने 'स्वामी विवेकानंद रॉक क्लाईबिंग संस्थान' से भी गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाणित प्रशिक्षक का दर्जा हासिल किया है.