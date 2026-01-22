ETV Bharat / state

राजस्थान की बेटी मनस्वी ने फिर रचा इतिहास, 23 हजार फीट ऊंची चोटी अकोंकागुआ पर फहराया तिरंगा

मनस्वी अग्रवाल ने फिर रचा इतिहास ( Source : Manasvi Family )

उदयपुर: मनस्वी अग्रवाल ने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवं करीब 23 हजार फीट ऊंची चोटी अकोंकागुआ पर भारतीय तिरंगा फहराया है. इस उपलब्धि के साथ मनस्वी अग्रवाल, राजस्थान की अर्ध सैनिक बल में कार्यरत पर्वतारोही गीता सामोता के बाद अकोंकागुआ शिखर पर पहुंचने वाली राज्य की दूसरी महिला बन गई हैं. मनस्वी के पिता डॉ. टीआर अग्रवाल ने बताया कि एशिया के बाद शेष छह महाद्वीपों में अकोंकागुआ सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है, जहां 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भीषण ठंडी हवाएं और माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तक गिरता तापमान पर्वतारोहियों की असाधारण परीक्षा लेता है. इन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मनस्वी के साथ गए विश्वभर के 22 पर्वतारोहियों में से मात्र 12 ही बुधवार रात को इस अभियान में सफल हो सके. एक मिशन पूरा करते ही दूसरे मिशन में लगी, घर भी नहीं लौटी : मनस्वी अग्रवाल अंटार्कटिका अभियान को 23 दिसंबर 2025 को पूर्ण करने के बाद भारत भी नहीं लौटी और 15 दिन से भी कम अंतराल में, 9 जनवरी 2026 को अकोंकागुआ के लिए पुनः पर्वतारोहण मिशन प्रारंभ कर दिया, जो अपने आप में हैरत की बात है. इतने अल्प समय में दो अत्यंत कठिन अंतरमहाद्वीपीय अभियानों को सफलतापूर्वक पूर्ण करना उनकी अद्वितीय मानसिक दृढ़ता, शारीरिक क्षमता और अनुशासन का प्रमाण है.