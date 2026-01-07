ETV Bharat / state

Udaipur MB Hospital : सिकल सेल कॉम्पिटेंस सेंटर आदिवासी अंचल के लिए बना 'जीवनदायिनी'

महाराणा भूपाल अस्पताल सिकल सेल ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल महाराणा भूपाल अस्पताल अब आदिवासी अंचल के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है. उदयपुर एवं आसपास के आदिवासी अंचल के लिए सिकल सेल कॉम्पिटेंस सेंटर एक वरदान के रूप में उभर कर सामने आया है. भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा दिसंबर 2024 में शुरू किया गया यह सेंटर भारत का दूसरा सिकल सेल कॉम्पिटेंस सेंटर है, जो सिकल सेल रोग (SCD) से पीड़ित मरीजों को एक ही छत के नीचे समग्र सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है. यहां मरीजों की स्क्रीनिंग, बीमारी की शुरुआती पहचान, आवश्यकता अनुसार भर्ती कर इलाज, टीकाकरण तथा नियमित फॉलो-अप की सुविधाएं दी जा रही हैं. एमबी अस्पताल के अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur) अलग-अलग राज्यों से पहुंच रहे मरीज : एमबी अस्पताल की अधीक्षक आरएल सुमन ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2025 से सभी आयु वर्ग के मरीजों को भर्ती करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए. इसके तहत प्रारंभिक चरण में बाल चिकित्सालय में पांच बेड से इसकी शुरुआत की गई. वर्ष के अंत तक इस केंद्र में कुल 197 मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें 137 मरीज 18 वर्ष से कम आयु के तथा 60 मरीज 18 वर्ष से अधिक आयु के रहे. भर्ती मरीजों में सबसे अधिक 99 मरीज उदयपुर जिले से थे, जबकि बांसवाड़ा से 48, प्रतापगढ़ से 14, डूंगरपुर से 10 और सिरोही, पाली सहित अन्य जिलों से भी मरीज यहां इलाज के लिए पहुंचे. इस सेंटर पर मध्य प्रदेश और गुजरात से भी मरीज आते हैं.