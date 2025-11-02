ETV Bharat / state

बुजुर्ग ने दरवाजा बंद कर लेपर्ड को कैद किया, 4 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने पकड़ा

उदयपुर में फिर घर में घुसा लेपर्ड ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले कुराबड़ इलाके में दूसरे दिन भी लेपर्ड के घर में घुसने की घटना से ग्रामीण दहशत में हैं. रविवार को वसु पंचायत के रूणिचा गांव में खेतों से निकलकर एक लेपर्ड बस्ती में घुस आया. अचानक हुई इस घटना से लोग इधर-उधर भागने लगे, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने ऐसा हिम्मतभरा काम किया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. खेतों की तरफ से आया लेपर्ड सीधे भंवरलाल मीणा नाम के बुजुर्ग के कच्चे मकान में घुस गया. भंवरलाल उस वक्त घर के बाहर था, जबकि महिलाएं दूध निकालने के लिए बाड़े में गई हुई थीं. लेपर्ड को अंदर जाते देख उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया. इससे लेपर्ड कमरे में कैद हो गया और गांव के लोग सुरक्षित बच गए. ग्रामीण राजेश ने बताया कि लेपर्ड करीब चार घंटे तक घर के अंदर रहा. इस दौरान बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने ट्रेंकुलाइज गन से लेपर्ड को बेहोश किया और पिंजरे में डालकर उदयपुर ले गई. घर में घुसा लेपर्ड, बुजुर्ग ने दिखाया हौसला... (ETV Bharat Udaipur)