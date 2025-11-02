बुजुर्ग ने दरवाजा बंद कर लेपर्ड को कैद किया, 4 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने पकड़ा
उदयपुर में फिर घर में घुसा लेपर्ड. बुजुर्ग ने दिखाया हौसला और दरवाजा बंद कर कैद किया. जानिए पूरा मामला...
Published : November 2, 2025 at 1:20 PM IST
उदयपुर: जिले कुराबड़ इलाके में दूसरे दिन भी लेपर्ड के घर में घुसने की घटना से ग्रामीण दहशत में हैं. रविवार को वसु पंचायत के रूणिचा गांव में खेतों से निकलकर एक लेपर्ड बस्ती में घुस आया. अचानक हुई इस घटना से लोग इधर-उधर भागने लगे, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने ऐसा हिम्मतभरा काम किया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.
खेतों की तरफ से आया लेपर्ड सीधे भंवरलाल मीणा नाम के बुजुर्ग के कच्चे मकान में घुस गया. भंवरलाल उस वक्त घर के बाहर था, जबकि महिलाएं दूध निकालने के लिए बाड़े में गई हुई थीं. लेपर्ड को अंदर जाते देख उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया. इससे लेपर्ड कमरे में कैद हो गया और गांव के लोग सुरक्षित बच गए. ग्रामीण राजेश ने बताया कि लेपर्ड करीब चार घंटे तक घर के अंदर रहा. इस दौरान बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने ट्रेंकुलाइज गन से लेपर्ड को बेहोश किया और पिंजरे में डालकर उदयपुर ले गई.
गांव के केसर सिंह ने बताया कि यह वही लेपर्ड हो सकता है जो शुक्रवार रात भी बस्ती में नजर आया था. देर रात करीब 2 बजे उसने एक बाड़े में बने पशुशाला में घुसकर जानवरों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों के शोर मचाने पर भाग गया था. आगले दिन सुबह वह फिर लौटा और शिकार की तलाश में बस्ती की ओर चला आया. ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती में करीब 24 घर हैं और ज्यादातर के पास पशुओं के बाड़े बने हुए हैं. जिनके आसपास झाड़ियां और खेत हैं. यही वजह है कि लेपर्ड अक्सर यहां पहुंच जाते हैं.
वहीं, वन विभाग अब इस इलाके में गश्त बढ़ा रहा है. विभाग के कर्मचारियों ने आसपास के गांवों में माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. अधिकारियों के मुताबिक आसपास के जंगलों से भटककर आए ये लेपर्ड भोजन और पानी की तलाश में बस्तियों में आ रहे हैं. फिलहाल, पकड़े गए लेपर्ड की सेहत ठीक बताई जा रही है और उसे जल्द जंगल में छोड़ा जाएगा.