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झीलों में पानी नहीं तो पर्यटक कैसे आएंगे? नहीं भरी पिछोला-फतहसागर, बोटिंग पर बंदी का खतरा

झीलों में पानी नहीं तो पर्यटक कैसे आएंगे?. ( ETV Bharat gfx )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में इस बार मानसून की बेरुखी ने शहर की सबसे बड़ी पहचान को संकट में डाल दिया है. जिन फतहसागर और पिछोला झीलों में अगस्त-सितंबर आते-आते पानी लबालब हो जाता था और गेट खुलने का इंतजार शहरवासियों से लेकर पर्यटकों तक को रहता था, इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है. दोनों प्रमुख झीलें अपनी भराव क्षमता से काफी नीचे हैं. इसका असर अब सिर्फ झीलों की खूबसूरती पर नहीं, बल्कि शहर की पेयजल व्यवस्था, पर्यटन और झील आधारित रोजगार पर भी दिखाई देने लगा है. पर्यटन उद्योग मंद पड़ा है और शहरवासियों को भी जलसंकट की चिंता सताने लगी है.

29 सितंबर तक जिले में 616 मिमी सामान्य बारिश के मुकाबले 451.3 मिमी बारिश हुई, जो करीब 27 फीसदी कम है. जिले के 9 प्रमुख जलाशयों की कुल क्षमता 560.83 एमसीयूएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) है. इनमें 344.47 एमसीयूएम पानी बचा है, यानी करीब 61.4 फीसदी जलभराव है, 216.36 एमसीयूएम क्षमता अभी खाली है. हर साल इस समय फतहसागर लबालब नजर आती है और ओवरफ्लो होने पर गेट खुलते ही यहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन इस बार झील का जलस्तर इतना कम है कि गेट खुलने का इंतजार ही रह गया. जलदाय विभाग के अनुसार फतहसागर की पूर्ण भराव क्षमता 13 फीट है, लेकिन इस समय यहां सिर्फ 5.68 फीट पानी है. करीब 11 फीट क्षमता वाली पिछोला में 7.84 फीट पानी है.

यह बोले लोग. (ETV Bharat udaipur) पढ़ें: उदयपुर: गोवर्धन सागर झील में शुरू होने जा रहे वाटर स्पोर्ट्स, झीलों की नगरी को मिलेगा नया आकर्षण आंकड़ों में देखें तो पिछोला-स्वरूप सागर की कुल क्षमता 13.68 एमसीयूएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) है, जिसमें 10.03 एमसीयूएम पानी है. फतहसागर में 12.09 एमसीयूएम में से 8.28 एमसीयूएम और मानसी वाकल में 24.41 एमसीयूएम में से 13.76 एमसीयूएम पानी है. सबसे चिंताजनक स्थिति आकोदड़ा की है, 8.55 एमसीयूएम क्षमता वाले इस बांध में महज 0.65 एमसीयूएम यानी 7.6 फीसदी पानी बचा है. रिंग रोड की बंशियों तक जहां पानी नजर आता था, वहां इस बार खाली हिस्सा दिख रहा है. मानसून की बेरुखी. (ETV Bharat gfx) इन रास्तों से पहुंचता है फतहसागर में पानी: पर्यावरणविद् अनिल मेहता ने बताया कि फतहसागर में मुख्य रूप से छोटा मदार और बड़ा मदार तालाब से पानी पहुंचता है. इन जलाशयों पर चादर चलने के बाद पानी मदार नहर के जरिए फतहसागर तक पहुंचता है. इसके अलावा बड़ी तालाब पर रपट चलने के बाद पानी ऊपली बड़ी और हवाला कलां होते हुए फतहसागर में पहुंचता है. वहीं पिछोला भरने के बाद काले किवाड़ के गेट खोले जाते हैं, इसके बाद लिंक नहर के जरिए पिछोला का पानी फतहसागर तक पहुंचता है. फतहसागर के भरने के बाद यहां से पानी आयड़ नदी के जरिए उदयसागर की ओर जाता है. यानी उदयपुर की झीलें एक-दूसरे से जुड़ी हुई जल व्यवस्था का हिस्सा हैं. पिछोला के लिए नाई, बुझड़ा और कोडियाट सहित आसपास का इलाका महत्वपूर्ण जल संग्रहण क्षेत्र है. सामान्य तौर पर इन इलाकों में अच्छी बारिश होने पर सीसारमा नदी में पानी आता है और नंदेश्वर चैनल के जरिए यह पानी पिछोला तक पहुंचता है. इस बार कैचमेंट में अपेक्षित बारिश नहीं होने से नदी-नालों में पर्याप्त पानी नहीं आया. यह आए पर्यटक. (ETV Bharat gfx)