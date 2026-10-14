झीलों में पानी नहीं तो पर्यटक कैसे आएंगे? नहीं भरी पिछोला-फतहसागर, बोटिंग पर बंदी का खतरा
उदयपुर की झीलों में पानी की कमी का असर पेयजल सप्लाई पर पड़ा है. अब 72 घंटे में एक बार पानी दिया जा रहा है.
Published : October 14, 2026 at 5:08 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में इस बार मानसून की बेरुखी ने शहर की सबसे बड़ी पहचान को संकट में डाल दिया है. जिन फतहसागर और पिछोला झीलों में अगस्त-सितंबर आते-आते पानी लबालब हो जाता था और गेट खुलने का इंतजार शहरवासियों से लेकर पर्यटकों तक को रहता था, इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है. दोनों प्रमुख झीलें अपनी भराव क्षमता से काफी नीचे हैं. इसका असर अब सिर्फ झीलों की खूबसूरती पर नहीं, बल्कि शहर की पेयजल व्यवस्था, पर्यटन और झील आधारित रोजगार पर भी दिखाई देने लगा है. पर्यटन उद्योग मंद पड़ा है और शहरवासियों को भी जलसंकट की चिंता सताने लगी है.
29 सितंबर तक जिले में 616 मिमी सामान्य बारिश के मुकाबले 451.3 मिमी बारिश हुई, जो करीब 27 फीसदी कम है. जिले के 9 प्रमुख जलाशयों की कुल क्षमता 560.83 एमसीयूएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) है. इनमें 344.47 एमसीयूएम पानी बचा है, यानी करीब 61.4 फीसदी जलभराव है, 216.36 एमसीयूएम क्षमता अभी खाली है. हर साल इस समय फतहसागर लबालब नजर आती है और ओवरफ्लो होने पर गेट खुलते ही यहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन इस बार झील का जलस्तर इतना कम है कि गेट खुलने का इंतजार ही रह गया. जलदाय विभाग के अनुसार फतहसागर की पूर्ण भराव क्षमता 13 फीट है, लेकिन इस समय यहां सिर्फ 5.68 फीट पानी है. करीब 11 फीट क्षमता वाली पिछोला में 7.84 फीट पानी है.
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आंकड़ों में देखें तो पिछोला-स्वरूप सागर की कुल क्षमता 13.68 एमसीयूएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) है, जिसमें 10.03 एमसीयूएम पानी है. फतहसागर में 12.09 एमसीयूएम में से 8.28 एमसीयूएम और मानसी वाकल में 24.41 एमसीयूएम में से 13.76 एमसीयूएम पानी है. सबसे चिंताजनक स्थिति आकोदड़ा की है, 8.55 एमसीयूएम क्षमता वाले इस बांध में महज 0.65 एमसीयूएम यानी 7.6 फीसदी पानी बचा है. रिंग रोड की बंशियों तक जहां पानी नजर आता था, वहां इस बार खाली हिस्सा दिख रहा है.
इन रास्तों से पहुंचता है फतहसागर में पानी: पर्यावरणविद् अनिल मेहता ने बताया कि फतहसागर में मुख्य रूप से छोटा मदार और बड़ा मदार तालाब से पानी पहुंचता है. इन जलाशयों पर चादर चलने के बाद पानी मदार नहर के जरिए फतहसागर तक पहुंचता है. इसके अलावा बड़ी तालाब पर रपट चलने के बाद पानी ऊपली बड़ी और हवाला कलां होते हुए फतहसागर में पहुंचता है. वहीं पिछोला भरने के बाद काले किवाड़ के गेट खोले जाते हैं, इसके बाद लिंक नहर के जरिए पिछोला का पानी फतहसागर तक पहुंचता है. फतहसागर के भरने के बाद यहां से पानी आयड़ नदी के जरिए उदयसागर की ओर जाता है. यानी उदयपुर की झीलें एक-दूसरे से जुड़ी हुई जल व्यवस्था का हिस्सा हैं. पिछोला के लिए नाई, बुझड़ा और कोडियाट सहित आसपास का इलाका महत्वपूर्ण जल संग्रहण क्षेत्र है. सामान्य तौर पर इन इलाकों में अच्छी बारिश होने पर सीसारमा नदी में पानी आता है और नंदेश्वर चैनल के जरिए यह पानी पिछोला तक पहुंचता है. इस बार कैचमेंट में अपेक्षित बारिश नहीं होने से नदी-नालों में पर्याप्त पानी नहीं आया.
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पानी की कमी का असर अब शहर तक, 72 घंटे में सप्लाई: कम बारिश का असर अब उदयपुर की जलापूर्ति व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 25 सितंबर से 48 घंटे के बजाय 72 घंटे यानी तीन दिन में एक बार पानी की सप्लाई शुरू कर दी है. अधीक्षण अभियंता रविंद्र कुमार चौधरी के अनुसार कम बारिश के कारण सतही जल स्रोतों में पानी की आवक नगण्य रही. उपलब्ध पानी से अगस्त 2027 तक जलापूर्ति बनाए रखने के लिए सप्लाई का अंतराल बढ़ाया गया है. गर्मी में खपत बढ़ने के साथ जलस्तर और घटने की आशंका है. अगले मानसून तक व्यवस्था संभालने के लिए जलदाय विभाग ने करीब 55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जयपुर भेजा है.
झीलें खाली तो पर्यटन और बोटिंग पर असर: उदयपुर की अर्थव्यवस्था में झीलों और पर्यटन की बड़ी भूमिका है. पिछोला और फतहसागर में पानी का स्तर कम होने का असर पर्यटकों की संख्या पर भी देखने को मिल रहा है. पिछोला झील के रेस्टोरेंट संचालक विपुल का कहना था कि यह पर्यटकों की अच्छी आमद वाला सीजन है, लेकिन बारिश कम होने और झीलों में पानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचने का असर कारोबार पर पड़ रहा है. पिछोला में बोटिंग भी पर्यटन का बड़ा आकर्षण है. बोटिंग कारोबारियों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी तरह कम होता रहा तो आने वाले समय में बोटिंग के संचालन पर भी असर पड़ सकता है. पानी लगातार कम होने की स्थिति में नावों के संचालन में परेशानी बढ़ सकती है और हालात ज्यादा खराब हुए तो बोटिंग बंद करने की नौबत भी आ सकती है.
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पर्यटन का ऑफ-सीजन ट्रेंड खत्म: हालांकि उदयपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. मई और जून 2026 में कुल मिलाकर 2,52,886 पर्यटक उदयपुर पहुंचे, इनमें 2,47,750 भारतीय और 5,136 विदेशी सैलानी शामिल हैं. यह आंकड़ा पिछले साल यानी 2025 में 2,50,932 था, 2025 के मुकाबले इस साल करीब 1,954 अधिक पर्यटक आए. साल 2018-19 के दौर (1.19 लाख) के मुकाबले 2026 में गर्मी का टूरिज्म बढ़कर दोगुना (2.47 लाख भारतीय) हो गया है. ऑफ-सीजन का ट्रेंड खत्म हो रहा है. अब लोग वीकेंड और समर वेकेशन में भी झीलों के शहर का रुख कर रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि झीलों का जलस्तर कम हो रहा है. ऐसे में यहां आगामी पर्यटन सीजन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. व्यापारी विपुल शर्मा ने बताया कि उदयपुर अपनी खूबसूरती के साथ पर्यटन के लिए विख्यात है. उदयपुर के पर्यटन व्यवसाय का कारोबार सालाना करीब 2000 से 2200 करोड़ रुपए का होता है. इस बार करीब 20 से 30 फीसदी गिरावट की आशंका जताई जा रही है. वहीं, व्यापारी पवन का कहना है कि इस बार झीलों में पानी कम होने के कारण और कई परिस्थितियों की वजह से व्यापार में कमी देखने को मिल रही है.