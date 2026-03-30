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1.80 करोड़ की ज्वेलरी चोरी का खुलासा, 30 किलो चांदी बरामद और 3 आरोपी गिरफ्तार

मामले का खुलासा करते हुए एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवा उर्फ शिवलाल कंजर, कालुलाल कंजर और महेन्द्र कंजर के रूप में हुई है. ये सभी चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर गांव के रहने वाले हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, तीनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में लिप्त रह चुके हैं. शिवा पर 5, कालुलाल पर 8 और महेन्द्र पर 16 मामले दर्ज हैं.

उदयपुर: जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में हुई करोड़ों रुपये की ज्वेलरी चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस सनसनीखेज वारदात में करीब 1.80 करोड़ रुपये की 100 किलो चांदी और 200 ग्राम सोना चोरी किया गया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अब तक 30 किलो चांदी बरामद कर ली है, जबकि बाकी माल की तलाश जारी है.

पूछताछ के दौरान सामने आया कि इस चोरी की वारदात को कुल छह बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था. गिरोह के तीन अन्य सदस्य अर्जुन, रामचन्द्र और कुंदन अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का मानना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और भी कई वारदातों का खुलासा हो सकता है.

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते थे. वे रात के समय बाइक से अलग-अलग इलाकों में पहुंचते और पहचान छिपाने के लिए महिलाओं के कपड़े पहन लेते थे. मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे और आपस में संवाद के लिए पक्षियों की आवाज जैसे कोड वर्ड का उपयोग करते थे. गिरोह सूने मकानों और बंद दुकानों को निशाना बनाता था और वारदात के दौरान हथियार भी साथ रखता था.

यह है पूरा मामला : चोरी 15 मार्च को कुराबड़ के सदर बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में हुई थी. बदमाश दुकान से चांदी और सोना कट्टों में भरकर ले गए थे. साथ ही, पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर भी अपने साथ ले गए. हालांकि, आसपास लगे एक अन्य कैमरे में 6 नकाबपोश बदमाशों की गतिविधियां कैद हो गई थीं, जिससे पुलिस को जांच में अहम सुराग मिला. फिलहाल, पुलिस फरार आरोपियों और शेष माल की बरामदगी के प्रयास में जुटी हुई है.