उदयपुर में बड़ी कार्रवाई: 57 हेक्टेयर में फैली करीब 200 करोड़ की अवैध गांजे की खेती नष्ट, 1.33 लाख पौधे जब्त
उदयपुर के मांडवा में एनसीबी, एएनटीएफ और राजस्थान पुलिस ने 'ऑपरेशन गांजगवेषणा' के तहत 57 हेक्टेयर में अवैध गांजे की खेती नष्ट की.
Published : October 14, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 8:02 PM IST
उदयपुर: जिले की कोटड़ा तहसील के मांडवा गांव में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गांजे के करीब 1.33 लाख अवैध पौधे नष्ट किए. करीब 57 हेक्टेयर में फैली इस खेती से 39,900 किलोग्राम गांजा मिलने का अनुमान था, जिसकी संभावित बाजार कीमत 199.50 करोड़ रुपए आंकी गई है.
एनसीबी के जोनल निदेशक घनश्याम सोनी के अनुसार, एनसीबी की जोधपुर जोनल यूनिट को एएनटीएफ राजस्थान से मांडवा गांव में गांजे की अवैध खेती की सूचना मिली थी. इसके बाद संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश देकर क्षेत्र की तलाशी ली. जांच में करीब 57 हेक्टेयर जमीन पर गांजे की खेती होने की पुष्टि हुई. कार्रवाई के दौरान स्थानीय उप पुलिस अधीक्षक और पटवारी को मौके पर बुलाया गया. पटवारी ने भूमि का सत्यापन कर बताया कि यह खेती मांडवा गांव के 56 खसरा नंबरों में फैली हुई थी.
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70 कर्मियों की टीम ने नष्ट किए पौधे: अवैध पौधों को नष्ट करने के लिए एनसीबी, एएनटीएफ और राजस्थान पुलिस के करीब 70 कर्मियों, 10 श्रमिकों और तीन ट्रैक्टरों की मदद ली गई. यह कार्रवाई डीएसपी, पटवारी, संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पूरी की गई. अधिकारियों के आकलन के मुताबिक, इन पौधों से करीब 39,900 किलोग्राम गांजा प्राप्त हो सकता था. इसकी अनुमानित कीमत 50 हजार रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 199.50 करोड़ रुपए बताई गई है.
एनसीबी में मामला दर्ज, जांच जारी: इस मामले में एनसीबी जोधपुर में अपराध संख्या 08/2026 के तहत केस दर्ज किया गया है और इसकी आगे जांच की जा रही है. यह कार्रवाई 'ऑपरेशन गांजगवेषणा' के तहत की गई. एनसीबी के जोनल निदेशक घनश्याम सोनी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों की अवैध खेती पर स्रोत स्तर पर अंकुश लगाना और उनकी आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना है. यह अभियान मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 के अनुरूप चलाया जा रहा है. एनसीबी ने अवैध खेती और तस्करी के खिलाफ राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वित कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है.
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