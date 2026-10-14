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उदयपुर में बड़ी कार्रवाई: 57 हेक्टेयर में फैली करीब 200 करोड़ की अवैध गांजे की खेती नष्ट, 1.33 लाख पौधे जब्त

अवैध गांजे की खेती नष्ट ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले की कोटड़ा तहसील के मांडवा गांव में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गांजे के करीब 1.33 लाख अवैध पौधे नष्ट किए. करीब 57 हेक्टेयर में फैली इस खेती से 39,900 किलोग्राम गांजा मिलने का अनुमान था, जिसकी संभावित बाजार कीमत 199.50 करोड़ रुपए आंकी गई है.

एनसीबी के जोनल निदेशक घनश्याम सोनी के अनुसार, एनसीबी की जोधपुर जोनल यूनिट को एएनटीएफ राजस्थान से मांडवा गांव में गांजे की अवैध खेती की सूचना मिली थी. इसके बाद संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश देकर क्षेत्र की तलाशी ली. जांच में करीब 57 हेक्टेयर जमीन पर गांजे की खेती होने की पुष्टि हुई. कार्रवाई के दौरान स्थानीय उप पुलिस अधीक्षक और पटवारी को मौके पर बुलाया गया. पटवारी ने भूमि का सत्यापन कर बताया कि यह खेती मांडवा गांव के 56 खसरा नंबरों में फैली हुई थी.