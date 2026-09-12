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उदयपुर के हर्षवर्धन सिंह शक्तावत का एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन, जापान में ले रहे विशेष प्रशिक्षण

कैनो स्प्रिंट कैटेगरी में भारतीय टीम ( Etv Bharat Udaipur file photo )