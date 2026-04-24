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कन्हैयालाल हत्याकांड : 1395 दिनों से नंगे पांव चल रहे यश, कहा- ये पिता को खोने के दर्द से बड़ा नहीं

यश ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद यह संकल्प जरा भी कमजोर नहीं पड़ा है. वह रोजाना नंगे पैर ही अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं. तपती सड़कों पर चलते हुए उसके कदम कई बार झुलस जाते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं. यश हर दिन इसी हालत में उदयपुर कलेक्ट्री स्थित अपने ऑफिस पहुंचते हैं और फिर वापस घर लौटते हैं. उसके साथ सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी भी रहता है. यश बताते हैं कि शुरुआत के 7-8 महीने उसके जीवन के सबसे कठिन रहे. नंगे पैर चलने के कारण पैरों में छाले पड़ गए, कई बार खून तक निकल आया. गर्मियों में हालात और भी बदतर हो जाते थे, जब सड़क की तपिश सीधे पैरों को झुलसा देती थी.

उदयपुर : राजस्थान की तपती धरती पर इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है. पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है. सड़कों का डामर आग की तरह तप रहा है. ऐसे हालात में जहां आम आदमी कुछ कदम भी बिना जूते-चप्पल के नहीं चल सकता, वहीं उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद उनका बेटा यश पिछले 3 साल 9 महीने 26 दिन (कुल 1395 दिन) से नंगे पैर चल रहे हैं. उनका कहना है कि ये पिता के लिए न्याय की लड़ाई है. ईटीवी भारत ने कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश से खास बातचीत की.

मां के लिए भी यह संघर्ष : कई बार दर्द असहनीय हो जाता था, लेकिन पिता के लिए इंसाफ की चाहत उसे हर बार संभाल लेती थी. उसका कहना है कि यह दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके दिल में अपने पिता को खोने का दर्द कहीं ज्यादा बड़ा है. उनकी मां के लिए यह संघर्ष हर दिन भावनात्मक रूप से बेहद भारी होता है. जब वह अपने बेटे को चिलचिलाती धूप में नंगे पैर घर से निकलते हुए देखती है तो उनकी आंखें भर आती हैं. एक मां के लिए बेटे का यह कष्ट देखना आसान नहीं, लेकिन यश का यह संकल्प पूरे परिवार के लिए उम्मीद भी है.

इतने सालों में यश ने बाल भी नहीं कटवाए (ETV Bharat Udaipur)

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1395 दिनों से जारी यह संघर्ष : उन्होंने कहा कि ये संकल्प हर दिन एक नई परीक्षा की तरह है. चिलचिलाती गर्मी, तपती सड़कें और दर्द से भरे कदम इन सबके बीच भी वह अपने लक्ष्य से नहीं डिगा है. यश ने कहा कि 4 साल होने वाले हैं और अभी तक आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई है. इस मामले को नेताओं ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कही थी, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सिर्फ सियासत देखने को मिली. अगर इस मामले में कार्रवाई होती तो अब तक आरोपियों को सजा हो चुकी होती. पिछले सालों में कितने त्योहार और कार्यक्रम आए, लेकिन हमारे लिए कोई मायने नहीं. हमारी खुशियों पर तो ग्रहण लगा है. जब आरोपियों को फांसी की सजा मिलेगी तब जाकर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी.

इंसाफ मिलने तक नंगे पांव चलने का संकल्प (ETV Bharat Udaipur)

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कन्हैया के बेटे यश ने कहा कि आज पुलिस के पहरे में बाहर निकालना पड़ता है. किसी शादी समारोह या कार्यक्रम में भी जाते हैं तो पुलिस रहती है. इस मामले में कुल 166 गवाह थे, जिसमें से अब तक 30 लोगों की गवाही हुई है. कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश ने अपने पिता की मौत के बाद यह संकल्प लिया कि जब तक आरोपियों को उनके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे. इतना ही नहीं 4 साल होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी यश ने बाल नहीं कटवाए हैं. वहीं, कन्हैयालाल की अस्थियां आज भी घर में रखी हैं. यह उसी दिन गंगा में विसर्जित होंगी, जिस दिन आरोपियों को सजा मिलेगी.