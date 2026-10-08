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उदयपुर: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, हाईकोर्ट में पेशी के बाद लौट रहे SHO की मौत, कांस्टेबल घायल

कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के झाड़ोल थानाधिकारी बुद्धराम बिश्नोई की बुधवार देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई. थानाधिकारी बुद्धराम बिश्नोई जोधपुर हाईकोर्ट में एक केस की पेशी के बाद अपने निजी वाहन से उदयपुर लौट रहे थे. इस दौरान चामू थाना इलाके में उनकी कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में थानाधिकारी बुद्धराम बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ कार में मौजूद ड्राइवर कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल कांस्टेबल को तुरंत जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा जोधपुर के चामू थाना क्षेत्र में रात करीब 12 बजे हुआ.