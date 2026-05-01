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उदयपुर के जगदीश मंदिर का 374वां पाटोत्सव: 15 लाख की लागत और 25 साल में बना था यह अद्भुत मंदिर

​स्वप्न से हकीकत तक का सफर : ​इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह प्रथम ने सन् 1651 में करवाया था. लोक मान्यता है कि महाराणा भगवान विष्णु के परम भक्त थे. उन्हें स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर उदयपुर में अपनी प्रतिमा स्थापित करने का आदेश दिया था. इसी दिव्य संकेत के बाद, करीब 25 वर्षों के कठिन परिश्रम और उस दौर की भारी-भरकम राशि 15 लाख रुपये की लागत से यह मंदिर बनकर तैयार हुआ. वैशाख पूर्णिमा के दिन मंदिर में भगवान की मूर्ति की विधिवत प्रतिष्ठा की गई, जिसे आज भी पाटोत्सव के रूप में मनाया जाता है.

उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों भक्ति के सतरंगी रंगों में डूबी हुई है. उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर इन दिनों अपने 374वें पाटोत्सव को लेकर श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है. वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर यहां दो दिवसीय धार्मिक आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें देश-विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेने पहुंचते हैं. यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका इतिहास, स्थापत्य और लोक मान्यताएं भी इसे विशेष बनाती हैं. दो दिवसीय धार्मिक उत्सव में देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं.

बेजोड़ स्थापत्य और वीरता की गाथा : ​इंडो-आर्यन और मारू-गुर्जर शैली में निर्मित यह मंदिर 50 से अधिक नक्काशीदार स्तंभों पर टिका है. मंदिर की दीवारों पर हाथी, घोड़े और पौराणिक कथाओं को बड़ी ही बारीकी से उकेरा गया है. मंदिर के मुख्य गर्भगृह में विराजित काले पत्थर की भगवान विष्णु की प्रतिमा और प्रवेश द्वार पर स्थित गरुड़ जी की विशाल मूर्ति मुख्य आकर्षण हैं. ​यह मंदिर केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि बलिदान का भी प्रतीक है. चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि इतिहास के पन्नों में यह मंदिर संघर्ष का भी साक्षी रहा है. उन्होंने बताया कि इतिहास गवाह है कि नरू बारहठ ने अपने 21 साथियों के साथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी. बाद में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर इसकी भव्यता को अक्षुण्ण रखा.

374वें पाटोत्सव पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब (फोटो ईटीवी भारत GFX)

पुजारी परिषद के अनुसार विक्रम संवत 1708 की वैशाखी पूर्णिमा को मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ था. तभी से हर वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को यहां पाटोत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है. इस अवसर पर भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है. पंचामृत से अभिषेक होता है और छप्पन भोग अर्पित किए जाते हैं. ध्वजारोहण और विशेष आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.

वैशाख पूर्णिमा पर सजा जगदीश मंदिर (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

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​उदयपुर के सिटी पैलेस के समीप स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 32 सीढ़ियों का भव्य प्रवेश द्वार पार करना होता है. मंदिर के आंगन में स्थापित भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की विशाल प्रतिमा आकर्षण का मुख्य केंद्र है. पुजारी भावेश के अनुसार पाटोत्सव के दौरान भगवान को केसरिया वस्त्र धारण कराए जाते हैं और विधिवत पूजा-अर्चना के साथ महाआरती की जाती है. इसके बाद महाप्रसाद का वितरण होता है. ​साल में एक बार निकलने वाली भगवान जगदीश की भव्य रथ यात्रा पूरे मेवाड़ के लिए उत्सव का सबसे बड़ा केंद्र होती है, जिसमें पूरा शहर 'जय जगन्नाथ' के जयघोष से गूंज उठता है.