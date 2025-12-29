उदयपुर कांड : मैनेजर से सामूहिक दुष्कर्म मामले में IT कंपनी के CEO समेत 3 को जेल भेजा
राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में महिला मैनेजर से सामूहिक दुष्कर्म का मामला. कोर्ट ने आईटी कंपनी के सीईओ समेत तीन को जेल भेजा.
Published : December 29, 2025 at 6:14 PM IST
उदयपुर: जिले के सुखेर थाना इलाके में चलती कार में महिला मैनेजर के साथ सामूहिक दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आईटी कंपनी के सीईओ समेत तीनों आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं.
पुलिस के अनुसार पीड़िता एक निजी आईटी कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत है. आरोप है कि कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति ने मिलकर पीड़िता को बहला-फुसलाकर कार में बिठाया और रास्ते में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता ने किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.
पुलिस अधिकारी लाल सिंह ने बताया कि इन तीनों को न्यायालय ने जेल में भेजा है. शिकायत के बाद सुखेर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की. पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया.
पढ़ें : मैनेजर से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, IT कंपनी के CEO सहित 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां अभियोजन पक्ष ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों को जेल भेजने के आदेश दिए. पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह जिस आईटी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, वहीं के सीईओ और उसके सहयोगी ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
आरोपियों ने एक साजिश के तहत उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और फिर सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए. साथ ही उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं.