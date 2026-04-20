ETV Bharat / state

स्कूल परिसर में हादसा, पोल गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत

दर्दनाक हादसा. बुझ गया घर का इकलौता चिराग. परिवार में मचा कोहराम. जानिए पूरा मामला...

Udaipur Incident
हादसे की जांच करती पुलिस की टीम... (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: शहर गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में खेल गतिविधि के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. कक्षा तीसरी में पढ़ने वाला 8 वर्षीय छात्र महर्थ राज सिंह की पोल गिरने से गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई. बच्चा खेल के समय मैदान में मौजूद था, तभी अचानक एक लोहे का पोल उसके ऊपर आ गिरा.

घटना के बाद स्कूल स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई और आनन-फानन में घायल छात्र को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया. हालांकि, डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मासूम की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया, क्योंकि वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था.

पढ़ें : सोसाइटी में झूला टूटकर बच्ची पर गिरा, गंभीर रूप से चोटिल, मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सूचना मिलते ही गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है. वहीं, बच्चे के शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजन और समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे. हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

एएसआई प्रतापसिंह ने बताया कि बच्चा आरके पुरम तीतरड़ी निवासी था. पिता देवेन्द्र पाल प्रॉपर्टी का काम करते हैं. हादसा करीब सोमवार दोपहर 12:30 बजे हुआ, जब बच्चा गेम खेल रहा था. उसी दौरान वह हैंडबॉल के पोल पर लटका और तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया था. पोल सीधे बच्चे के सिर पर आकर गिरा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. दोपहर 2 बजे बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

TAGGED:

PRIVATE SCHOOL CHILD DIES
POLE FALLS IN SCHOOL PREMISES
8 साल के बच्चे की मौत
UDAIPUR SCHOOL GROUND DEATH
UDAIPUR INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.