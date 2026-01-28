ETV Bharat / state

विशाल मशाल रैली के साथ उदयपुर हिन्दू सम्मेलन का शुभारंभ, 2 फरवरी को होगा भव्य आयोजन

सम्मेलन के संयोजक गणेश पालीवाल ने बताया कि इस अवसर पर सुदर्शन महाराज एवं वैदिक विचारक मीनाक्षी सहरावत धर्मसभा को संबोधित करेंगे. दोनों संत-महात्मा समाज को धर्म, संस्कृति और एकता का संदेश देंगे. रैली संयोजक गोविंद ने बताया कि रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने हाथों में मशालें और केसरिया झंडे लेकर भजन-कीर्तन करते हुए आमजन को सम्मेलन में आने का न्योता दिया.

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में सर्वसमाज हिन्दू सम्मेलन का आगाज मंगलवार को एक विशाल मशाल रैली के साथ हुआ. मुख्य सम्मेलन 2 फरवरी को शाम 5 बजे विश्वविद्यालय मार्ग स्थित सुथारवाड़ा चौराहे पर होगा. सम्मेलन को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह है और तैयारियां जोरों पर हैं.

मशाल रैली सुथारवाड़ा चौराहे से शुरू होकर आयड़ बस्ती के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस उसी स्थान पर समाप्त हुई. रैली में युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही, जिससे नई पीढ़ी के उत्साह का पता चला. सम्मेलन को हर परिवार तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को अलग-अलग समूहों में बांटा गया है. ये समूह सुबह-शाम प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं और घर-घर जाकर पीले चावल एवं पत्रक देकर लोगों को समारोह में आमंत्रित कर रहे हैं. आयोजन समिति का लक्ष्य है कि आयड़ बस्ती का हर परिवार इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बने.

संयोजकों ने बताया कि सम्मेलन कि पूर्व संध्या यानी 1 फरवरी को शाम को विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बनेगा. वहीं, सम्मेलन के दिन किसी भी घर में चूल्हा न जले, इसके लिए भी कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं, ताकि सभी लोग एक साथ समारोह स्थल पर उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण कर सकें.