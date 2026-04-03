उदयपुर हाईवे पर भीषण हादसा: ट्रेलर में पीछे से घुसी बेकाबू स्कॉर्पियो, दो युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर
उदयपुर-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल का एमबी अस्पताल में इलाज जारी है.
Published : April 3, 2026 at 3:14 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:26 PM IST
उदयपुर : उदयपुर-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. डबोक थाना क्षेत्र में दरौली स्थित आवरी माता मंदिर के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.
हादसे का शिकार हुए युवक : डबोक थानाधिकारी गोपालनाथ ने बताया कि हादसे में खरसाण निवासी विनोद मेनारिया (36) और धरियावद निवासी दिनेश मीणा (23) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, उदयपुर निवासी शाहरुख खान (25) गंभीर रूप से घायल है, जिसका एमबी अस्पताल में इलाज चल रहा है. तीनों युवक उदयपुर की ओर आ रहे थे, तभी यह दुर्घटना घटित हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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ट्रेलर के नीचे जा धंसी कार : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा रात करीब सवा 8 बजे हुआ. स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे ट्रेलर के पिछले हिस्से में जा धंसी. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग सहम गए. सूचना मिलते ही डबोक थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि टक्कर कितनी भीषण थी. पुलिस को गेट तोड़कर कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकालना पड़ा.