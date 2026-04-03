ETV Bharat / state

उदयपुर हाईवे पर भीषण हादसा: ट्रेलर में पीछे से घुसी बेकाबू स्कॉर्पियो, दो युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर

​उदयपुर : उदयपुर-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. डबोक थाना क्षेत्र में दरौली स्थित आवरी माता मंदिर के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

​हादसे का शिकार हुए युवक : डबोक थानाधिकारी गोपालनाथ ने बताया कि हादसे में खरसाण निवासी विनोद मेनारिया (36) और धरियावद निवासी दिनेश मीणा (23) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, उदयपुर निवासी शाहरुख खान (25) गंभीर रूप से घायल है, जिसका एमबी अस्पताल में इलाज चल रहा है. तीनों युवक उदयपुर की ओर आ रहे थे, तभी यह दुर्घटना घटित हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.