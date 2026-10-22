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Health Tips: हाथ-पैरों में बार-बार होने वाली झनझनाहट को हल्के में न लें, हो सकती है गंभीर बीमारी, जानें कारण

महाराणा भूपाल अस्पताल में मरीजों को देख रहे डॉक्टर ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुई चुभने जैसा महसूस होना या अंगों का सुन्न पड़ जाना, आम समस्या मानकर इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. कई बार लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने या सोने से ऐसा होता है, लेकिन यदि यह परेशानी बार-बार हो रही है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह शरीर में किसी बीमारी का संकेत भी हो सकती है. विटामिन बी-12 की कमी, डायबिटीज और नसों पर दबाव जैसी समस्याएं इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं. ईटीवी भारत ने इस विषय पर उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. तरुण रलोत और कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. नीलेश पतिरा से बातचीत की. विशेषज्ञों के अनुसार, हाथ-पैरों में झनझनाहट और सुन्नपन की समस्या को समझने के लिए इसके पीछे के कारणों की पहचान करना जरूरी है.