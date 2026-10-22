Health Tips: हाथ-पैरों में बार-बार होने वाली झनझनाहट को हल्के में न लें, हो सकती है गंभीर बीमारी, जानें कारण
विटामिन B-12 की कमी, डायबिटीज और नसों पर दबाव है मुख्य वजह, समय पर जांच और इलाज से मिलेगी राहत
Published : October 22, 2026 at 3:09 PM IST
उदयपुर: हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुई चुभने जैसा महसूस होना या अंगों का सुन्न पड़ जाना, आम समस्या मानकर इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. कई बार लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने या सोने से ऐसा होता है, लेकिन यदि यह परेशानी बार-बार हो रही है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह शरीर में किसी बीमारी का संकेत भी हो सकती है. विटामिन बी-12 की कमी, डायबिटीज और नसों पर दबाव जैसी समस्याएं इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं. ईटीवी भारत ने इस विषय पर उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. तरुण रलोत और कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. नीलेश पतिरा से बातचीत की. विशेषज्ञों के अनुसार, हाथ-पैरों में झनझनाहट और सुन्नपन की समस्या को समझने के लिए इसके पीछे के कारणों की पहचान करना जरूरी है.
नसों की परेशानी का संकेत हो सकती है हाथ-पैरों में झनझनाहट: हाथ-पैरों में झनझनाहट, जलन, चुभन या सुन्नपन जैसे लक्षण नसों से जुड़ी परेशानी की ओर संकेत कर सकते हैं. वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. तरुण रलोत ने बताया कि यदि यह समस्या लगातार बनी रहती है, बढ़ती जा रही है या इसके साथ कमजोरी महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए.
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विटामिन बी-12 की कमी से सुन्न हो सकते हैं हाथ-पैर: वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. तरुण रलोत ने बताया-विटामिन बी-12 शरीर में नसों के सामान्य कामकाज और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इसकी कमी होने पर हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी और चलने में संतुलन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. लंबे समय तक कमी बने रहने पर नसों को स्थायी नुकसान पहुंचने का भी खतरा रहता है. ऐसे में लक्षणों के आधार पर चिकित्सक आवश्यक जांच कराने की सलाह देते हैं.
शुगर कंट्रोल न होने पर डायबिटिक न्यूरोपैथी का खतरा: कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. नीलेश पतिरा ने बताया- डायबिटीज भी हाथ-पैरों में झनझनाहट और सुन्नपन की एक महत्वपूर्ण वजह हो सकती है. लंबे समय तक ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं रहने पर नसें प्रभावित हो सकती हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है. इसमें विशेष रूप से पैरों में जलन, झनझनाहट, दर्द या संवेदना कम होने की शिकायत हो सकती है. डायबिटीज के मरीजों को नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच कराने, चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार लेने और पैरों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए. पैरों में संवेदना कम होने पर चोट या घाव का पता देर से चलता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.
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गलत पॉश्चर में बैठने से नसों पर पड़ता है दबाव: डॉ. नीलेश पतिरा के अनुसार, हाथ-पैरों में झनझनाहट का एक अन्य कारण नसों पर दबाव पड़ना भी हो सकता है. लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठने या सोने और कुछ मामलों में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं के कारण नसें प्रभावित हो सकती हैं. हालांकि केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी का पता लगाना संभव नहीं है, इसके लिए चिकित्सकीय जांच जरूरी है.
हाथ-पैरों में बार-बार झनझनाहट हो तो न करें नजरअंदाज: डॉ. नीलेश पतिरा के अनुसार, यदि झनझनाहट बार-बार होती है, लगातार बनी रहती है, धीरे-धीरे बढ़ती है या इसके साथ दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी अथवा चलने में परेशानी होती है, तो डॉक्टर से परामर्श लेने में देरी नहीं करनी चाहिए. बिना जांच के विटामिन की गोलियां या अन्य दवाएं लेना उचित नहीं है. चिकित्सक जरूरत के अनुसार ब्लड शुगर, विटामिन बी-12 और अन्य जांच कराने की सलाह दे सकते हैं.
अचानक शरीर के एक तरफ सुन्नपन या कमजोरी हो, चेहरा टेढ़ा पड़े, बोलने में परेशानी हो या संतुलन बिगड़ जाए, तो यह स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में तत्काल आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए. विशेषज्ञों की सलाह है कि हाथ-पैरों में होने वाली झनझनाहट को मामूली परेशानी समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज न करें. समय पर कारण की पहचान और उचित उपचार से समस्या को गंभीर होने से रोकने में मदद मिल सकती है.
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