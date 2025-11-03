ETV Bharat / state

प्रमोशन के लिए दौड़ रहा हेड कांस्टेबल बेहोश, हुई मौत

उदयपुर ग्रामीण एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि हेड कांस्टेबल से एएसआई प्रमोशन के लिए उदयपुर संभाग की परीक्षा हो रही है. इसमें दो किलोमीटर की दौड़ होती है. हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह दौड़ पूरी करने के बाद जमीन पर गिर पड़े. उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई.

उदयपुरः जिले में सोमवार को एएसआई पदोन्नति दौड़ के दौरान एक हेड कांस्टेबल की मौत होने का मामला सामने आया है. दौड़ के दौरान हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह गश खाकर गिर गए. पुलिसकर्मी उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कारः एएसपी ने बताया कि हेड कांस्टेबल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम एवं कानूनी कार्रवाई के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनके शव को गांव पानरवा ले जाया गया. यहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. एएसपी ने बताया कि जब्बर सिंह अपने पिता के एकलौते बेटे थे. मृतक जब्बर सिंह के बेटा-बेटी हैं. पिता जेल विभाग से सेवानिवर्त हैं.

अचानक हुए बेहोशः पुलिसकर्मियों ने बताया कि फतेहसागर स्थित रानी रोड पर हेड कांस्टेबल से एएसआई के प्रमोशन के लिए कंपटीशन चल रहा था. इस दौरान दौड़ते हुए हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. हेड कांस्टेबल की मौत से पुलिस महकमे मे शोक की लहर छा गई. घटना के बारे में परिजनों को सूचना दी गई और पुलिस सम्मान के साथ पुष्पांजलि अर्पित की गई. हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह झाड़ोल थाने में तैनात थे.