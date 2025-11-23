ETV Bharat / state

उदयपुर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवॉर्ड, हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी शादियों के चलते बनी वैश्विक पहचान

उदयपुर को आउटलुक ट्रैवलर अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब दिया गया है.

Udaipur received the award
उदयपुर को मिला अवॉर्ड (Courtesy - DIPR)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 23, 2025 at 6:21 PM IST

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर ने वेडिंग टूरिज्म में एक बार फिर साबित करते हुए आउटलुक ट्रैवलर अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब हासिल किया. यह अवॉर्ड शनिवार को नई दिल्ली स्थित हयात रीजनसी में आयोजित भव्य समारोह में घोषित किया गया. सिक्किम के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री टीटी भूटिया द्वारा राजस्थान पर्यटन के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और संयुक्त निदेशक उदयपुर सुमिता सारोच को प्रदान किया गया.

उपमुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने उदयपुर बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि 'डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान पहली पसंद रहा है. देश के लगभग 70% हेरिटेज प्रॉपर्टीज यहां स्थित है. हमारे किले, महल और हवेलियां सिर्फ संरचनाएं नहीं, बल्कि राजस्थान के इतिहास की जीवंत आत्मा हैं.' उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के 120 से अधिक हेरिटेज वेन्यू नियमित रूप से डेस्टिनेशन वेडिंग की मेजबानी करते हैं. यह अपने आप में बहुत कुछ कह देता है. यहां की खूबसूरती, वातावरण और परंपराएं शादी को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रहने देतीं, यहां वह एक यादगार अनुभव बन जाती हैं.

कड़े विशेषज्ञ मूल्यांकन के बाद चयन: नामांकन पर्यटन और हेरिटेज स्टडीज के विशेषज्ञों की जूरी ने तय किए. पैनल में ज्योति मायल, अनुभव सप्रा, कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल, डॉ नाविना जाफा, डॉ लतिका नाथ और जूरी चेयर अनिंदिता घोष शामिल थीं. कई पैरामीटरों के आधार पर विस्तृत समीक्षा के बाद उदयपुर को 'बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन' चुना गया.

राजस्थान का वेडिंग टूरिज्म सेक्टर में क्रेज बरकरार: उदयपुर की वैश्विक पहचान हाल के वर्षों में कई हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी शादियों के कारण और मजबूत हुई है. इसी कड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुत्र डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी उद्योगपति रामराजू मंटेना की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे हैं. 21 से 23 नवंबर तक चले इस शाही समारोह में उन्होंने अपनी साथी के साथ हिस्सा लिया. ऐसे आयोजन उदयपुर को दुनिया के अग्रणी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में लगातार मजबूती देते हैं.

