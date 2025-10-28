ETV Bharat / state

'डिफेंडर सहित बम से उड़ा दूंगा', जानें उदयपुर फाइल्स बनाने वाले अमित जानी को किसने धमकाया

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि अमित जानी की तरफ से अभी कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है.

अमित जानी को किसने धमकाया.
अमित जानी को किसने धमकाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 12:18 PM IST

संभल: उदयपुर फाइल्स बनाकर सुर्खियों में आए फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. अमित इन दिनों संभल दंगों पर आधारित फिल्म संभल फाइल्स बना रहे हैं. संभल दौरे पर पहुंचे अमित जानी को फोन पर उनके डिफेंडर सहित बम से उड़ाने की धमकी दी गई.

फिल्म निर्माता अमित जानी ने संभल एसपी को ऑफिशियल ईमेल पर यह जानकारी दी है. साथ ही गृह मंत्रालय को भी सूचना दी है, क्योंकि अमित जानी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है.

संभल जिले के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि अमित जानी की तरफ से अभी कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. शिकायत मिलते ही केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी.

उदयपुर फाइल्स बनाने वाले अमित जानी. (Video Credit: ETV Bharat)

अब जानें अमित जानी ने क्या बताया: फिल्म निर्माता अमित जानी ने बताया कि सोमवार शाम को वह मुरादाबाद के बिलारी से संभल के सिरसी के बीच सफर कर रहे थे. शाम 4:19 बजे उनके मोबाइल पर 9906002131 नंबर से एक कॉल आई.

कॉलर ने कहा 'मैं शब्बीर बोल रहा हूं… तू वही अमित जानी है न, जिसने उदयपुर फाइल्स बनाई थी और अब संभल फाइल्स बना रहा है? बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने जा रहा है न? सुन ले… बिहार में तुझे तेरी डिफेंडर समेत बम से उड़ा देंगे'. इतना कहकर फोट काट दिया गया.

बता दें, कि अमित जानी को गृह मंत्रालय की तरफ से Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन वह सिर्फ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए मान्य है. अमित जानी ने तुरंत इस धमकी की जानकारी गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश पुलिस और तमाम वरिष्ठ अफसरों को ईमेल के जरिए भेजी है.

साथ ही उन्होंने संभल एसपी से मिलकर केस दर्ज कराने की बात भी कही है. अमित जानी ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं. यह देश मेरा है और सच बोलना मेरा अधिकार है. उन्होंने कहा कि वह संभल दंगे का सच दिखाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए.

