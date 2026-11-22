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उदयपुर: बेटी की बिंदोली में नाचते-नाचते पिता की मौत, सदमे से बचाने के लिए खबर छिपाकर रात में ही करवाए फेरे

बिंदौली में नाचते हुए तस्वीर, जिसके बाद पिता की मौत हो गई ( ETV Bharat )

उदयपुर: बेटी की शादी में पिता के अरमानों की कोई कमी नहीं थी. बिंदोली में नाचते-गाते पिता ने बेटी की खुशियों में खुद को भुला दिया था, लेकिन किसे पता था कि ये खुशियां कुछ ही देर में मातम में बदल जाएंगी. बेटी की शादी से एक रात पहले पिता की अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई. परिवार ने बेटी को इस सदमे से बचाने के लिए पिता की मौत की खबर छिपाई. अगले दिन होने वाली शादी रात में ही करवा दी गई. बेटी की डोली उठने के बाद पिता का अंतिम संस्कार किया गया.

मामला ऋषभदेव उपखंड क्षेत्र के पटियार (भूधर) गांव का है. यहां 20 नवंबर की देर रात शंकरलाल मेघवाल (51) अपनी बेटी प्रियंका की बिंदोली में डांस कर रहे थे. इसी दौरान उनके सीने में अचानक दर्द हुआ और तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें अपनी कार से ऋषभदेव हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. वहां से डॉक्टरों ने उन्हें उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया. उदयपुर पहुंचने पर डॉक्टरों ने शंकरलाल को मृत घोषित कर दिया.