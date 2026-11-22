उदयपुर: बेटी की बिंदोली में नाचते-नाचते पिता की मौत, सदमे से बचाने के लिए खबर छिपाकर रात में ही करवाए फेरे
बेटी की बिंदोली में नाचते समय पिता को सीने में दर्द उठा और मौत हो गई. परिजनों ने खबर छिपाकर रात में शादी करवाई.
Published : November 22, 2026 at 10:38 PM IST
उदयपुर: बेटी की शादी में पिता के अरमानों की कोई कमी नहीं थी. बिंदोली में नाचते-गाते पिता ने बेटी की खुशियों में खुद को भुला दिया था, लेकिन किसे पता था कि ये खुशियां कुछ ही देर में मातम में बदल जाएंगी. बेटी की शादी से एक रात पहले पिता की अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई. परिवार ने बेटी को इस सदमे से बचाने के लिए पिता की मौत की खबर छिपाई. अगले दिन होने वाली शादी रात में ही करवा दी गई. बेटी की डोली उठने के बाद पिता का अंतिम संस्कार किया गया.
मामला ऋषभदेव उपखंड क्षेत्र के पटियार (भूधर) गांव का है. यहां 20 नवंबर की देर रात शंकरलाल मेघवाल (51) अपनी बेटी प्रियंका की बिंदोली में डांस कर रहे थे. इसी दौरान उनके सीने में अचानक दर्द हुआ और तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें अपनी कार से ऋषभदेव हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. वहां से डॉक्टरों ने उन्हें उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया. उदयपुर पहुंचने पर डॉक्टरों ने शंकरलाल को मृत घोषित कर दिया.
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बहन और मां से छिपाई पिता की मौत की खबर: रिटायर्ड टीचर नारायण लाल मेघवाल ने बताया कि शंकरलाल अहमदाबाद की एक निजी कंपनी में ड्राइवर थे. उनके तीन बच्चे हैं. सबसे बड़ी बेटी प्रियंका (26) की शादी 21 नवंबर को दोपहर में होनी थी. पिता की मौत के बाद परिवार ने शव को अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवा दिया. वहीं, शंकरलाल के बेटों दिलीप (24) और उमेश (22) ने बहन और मां को बताया कि पिता आईसीयू में भर्ती हैं और अभी बात करने की स्थिति में नहीं हैं.
रात में ही 25 किलोमीटर दूर से पहुंची बारात: रिटायर्ड टीचर नारायण लाल मेघवाल ने बताया कि शंकरलाल की मौत की सूचना मिलने के बाद समाज के दो लोग लड़के वालों के घर पहुंचे. घटना की जानकारी देने के बाद दूल्हे के साथ परिवार के 15-20 लोग 25 किलोमीटर दूर चनावदा गांव से बारात लेकर पटियार पहुंचे. परिवार ने अगले दिन दोपहर में होने वाली शादी रात में ही संपन्न करवाई. रात करीब 3 बजे तक प्रियंका के फेरे हो गए. इसके बाद 21 नवंबर को शंकरलाल का अंतिम संस्कार किया गया. बेटी की शादी में नाचते हुए जिस पिता ने खुशियां बांटी थीं, उसी पिता की अर्थी बेटी की विदाई के बाद उठी. परिवार ने एक तरफ बेटी का घर बसाया, तो दूसरी तरफ अपने मुखिया को अंतिम विदाई दी.
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