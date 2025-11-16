ETV Bharat / state

झीलों की नगरी में नवंबर में दिसंबर जैसी सर्दी का अहसास...गिरा पारा

उदयपुर में शनिवार का दिन सीजन का सबसे ठिठुरन भरा साबित हुआ. अधिकतम तापमान औसत से करीब 4 डिग्री नीचे रहा.

Light fog prevails in Udaipur in the morning
उदयपुर में सुबह छाई हल्की धुंध (ETV Bharat Udaipur)
Published : November 16, 2025 at 11:17 AM IST

उदयपुर: झीलों की नगरी में नवंबर के दूसरे सप्ताह में सर्दी असर दिखाने लगी है. दिन का मिजाज भी रात जैसा ठंडा महसूस होने लगा है. शनिवार का दिन सीजन का सबसे ठिठुरन भरा साबित हुआ. अधिकतम तापमान नवंबर के औसत पारे से करीब 4 डिग्री नीचे रहा. दोपहर की हल्की गर्माहट अचानक गायब हो गई.

मौसम विशेषज्ञ डॉ. आरएस देवड़ा ने बताया कि आने वाले कुछ दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा. पारे में बड़े उतार-चढ़ाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्की कोल्ड वेव का असर जारी रहेगा. हवाओं की दिशा उत्तरी ही बनी रही तो अगले सप्ताह तापमान और गिरेगा. कुल मिलाकर नवंबर की शुरुआती ठिठुरन ने उदयपुर को समय से पहले ही दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास करा दिया.

उदयपुर शनिवार को सबसे ठंडा शहर रहा, जहां दिन का तापमान अधिकतम 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री कम रहा, जबकि नवंबर में औसतन अधिकतम तापमान करीब 29.8 डिग्री रहता है. रात का न्यूनतम पारा भी तेजी से गिरा और यह 10.2 डिग्री पहुंच गया, जो औसत से लगभग 2.8 डिग्री कम है. इस गिरावट ने शहर में सुबह और शाम के साथ-साथ दोपहर को भी ठंड का एहसास बढ़ा दिया.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दी बढ़ने का मुख्य कारण उत्तर भारत से लगातार चल रही बर्फीली हवाएं हैं. इनके कारण कई जिलों में ठिठुरन बढ़ गई. उदयपुर में फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन ठंडी हवा ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित की है. सुबह मैदानों में हल्की धुंध छाती है. दोपहर की धूप में उतनी तेजी नहीं है. शाम ढलते ही लोग बाजारों और दफ्तरों में स्वेटर और जैकेट पहनकर निकलने लगे हैं.

