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डॉ. इकबाल सक्का ने बनाई सोने और डायमंड से अद्भुत सूक्ष्म 'तिरंगी राखी', खुली आंखों से देखना नामुमकिन!

उदयपुर के शिल्पकार डॉ. इकबाल सक्का ने सोने और अमेरिकन डायमंड से बेहद सूक्ष्म 'करिश्मा-ए-तिरंगी' राखी बनाकर एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

बेहद सूक्ष्म 'करिश्मा-ए-तिरंगी' राखी
बेहद सूक्ष्म 'करिश्मा-ए-तिरंगी' राखी (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
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उदयपुर: शिल्पकार डॉ. इकबाल सक्का ने रक्षाबंधन के अवसर पर सोने और अमेरिकन डायमंड से बेहद सूक्ष्म 'करिश्मा-ए-तिरंगी' राखी बनाने का दावा किया है. उनके अनुसार, यह राखी इतनी सूक्ष्म है कि इसे खुली आंखों से देखना मुश्किल है और लेंस की मदद से ही इसकी आकृति स्पष्ट दिखाई देती है. राखी तिरंगे रंग के रेशमी धागे से तैयार की गई है. सक्का का दावा है कि इसका वजन इतना कम है कि धर्मकांटे पर भी 00.0 मिलीग्राम आता है. इसे बनाने में करीब सात घंटे का समय लगा.

डॉ. सक्का के नाम दर्ज हैं कई अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड: डॉ. सक्का इससे पहले भी सूक्ष्म स्वर्ण-रजत कलाकृतियां बनाने के लिए चर्चा में रहे हैं. जुलाई 2026 में उन्होंने 1 सेंटीमीटर आकार का सोने-चांदी का भगवान जगन्नाथ रथ बनाया था, जिसमें भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा, रथ, मंदिर, ‘ॐ’ अंकित पताका और घोड़े शामिल थे. यह कलाकृति 'होप इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी. सक्का ने इससे पहले दुनिया की सबसे छोटी सोने की राखी बनाने का भी दावा किया था.

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पहले भी बना चुके हैं बेहद सूक्ष्म राखी: उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में बनाई गई वह राखी 1 मिलीमीटर आकार की थी और उसे देखने के लिए भी लेंस की जरूरत पड़ती थी. उस समय उन्होंने इसका वजन बेहद कम होने और इसे दो दिन में तैयार करने की जानकारी दी थी. इस कलाकृति को 'इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में विश्व रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई थी.

सक्का की अन्य सोने-चांदी की कलाकृतियां: इसके अलावा, सक्का ने सोने से चंद्रयान-3, चांद और तिरंगे की सूक्ष्म संयुक्त कलाकृति भी बनाई थी. वर्ष 2024 में उन्होंने चांदी का 3 सेंटीमीटर का सबसे छोटा ताजिया, 3 सेंटीमीटर की सोने की छड़ी और 2 सेंटीमीटर का पंजतन भी बनाया था.

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