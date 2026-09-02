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मूंग के दाने जितने छोटे लड्डू गोपाल! उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी ने बनाई अद्भुत सूक्ष्म कलाकृति

1 मिलीमीटर की श्रीकृष्ण और कालिया नाग की सूक्ष्म कलाकृति ( ETV Bharat Udaipur )