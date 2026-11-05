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Precautions for Diwali : सेफ दीपावली मनाने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, जलने पर क्या करें और क्या नहीं...

दीपावली पर आतिशबाजी ( ETV Bharat File Photo )

उदयपुर: फुलझड़ी की चिंगारी कितनी सुंदर लगती है. मन को मोह लेती है, लेकिन क्या आप जानते हैं वही चिंगारी सेकंड भर में खुशियों को चीख में बदल सकती है? दीपावली पर हाथ में पटाखा, पैर में हवाई चप्पल और शरीर पर सिंथेटिक कुर्ता...यही तीन गलतियां हर साल अस्पतालों में जलने के मामले बढ़ा देती हैं. उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल के डॉक्टर राजवीर सिंह कह रहे हैं- त्योहार मनाओ, लेकिन फैशन नहीं, सूती कपड़े और बंद जूते पहनकर मनाओ.

डॉ. सिंह ने बताया कि पटाखे फोड़ने से पहले अपने पहनावे पर ध्यान देना जरूरी है. ढीले, सिंथेटिक और नायलॉन के कपड़े आग की चपेट में जल्दी आ सकते हैं. ऐसे में सूती और शरीर से फिट कपड़े पहनें. पैरों में खुले चप्पल की जगह बंद जूते पहनना बेहतर है. लंबे बालों को बांधकर रखें. आतिशबाजी करते समय चेहरे और आंखों को पटाखों से उचित दूरी पर रखें.