Precautions for Diwali : सेफ दीपावली मनाने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, जलने पर क्या करें और क्या नहीं...
डॉक्टरों का कहना है कि जलने पर घरेलू नुस्खे अपनाने के बजाय सही तरीके से ठंडे पानी से प्रभावित हिस्से को ठंडा करना चाहिए.
Published : November 5, 2026 at 6:51 AM IST
उदयपुर: फुलझड़ी की चिंगारी कितनी सुंदर लगती है. मन को मोह लेती है, लेकिन क्या आप जानते हैं वही चिंगारी सेकंड भर में खुशियों को चीख में बदल सकती है? दीपावली पर हाथ में पटाखा, पैर में हवाई चप्पल और शरीर पर सिंथेटिक कुर्ता...यही तीन गलतियां हर साल अस्पतालों में जलने के मामले बढ़ा देती हैं. उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल के डॉक्टर राजवीर सिंह कह रहे हैं- त्योहार मनाओ, लेकिन फैशन नहीं, सूती कपड़े और बंद जूते पहनकर मनाओ.
डॉ. सिंह ने बताया कि पटाखे फोड़ने से पहले अपने पहनावे पर ध्यान देना जरूरी है. ढीले, सिंथेटिक और नायलॉन के कपड़े आग की चपेट में जल्दी आ सकते हैं. ऐसे में सूती और शरीर से फिट कपड़े पहनें. पैरों में खुले चप्पल की जगह बंद जूते पहनना बेहतर है. लंबे बालों को बांधकर रखें. आतिशबाजी करते समय चेहरे और आंखों को पटाखों से उचित दूरी पर रखें.
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बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी: उन्होंने बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे न फोड़ने दें. उनकी हर गतिविधि पर किसी बड़े की निगरानी होनी चाहिए. पटाखे हमेशा खुले स्थान पर जलाएं. हाथ में पकड़कर पटाखे जलाने, जलते पटाखे के ऊपर झुकने और एक साथ कई पटाखे जलाने से बचें. पटाखा नहीं जलने पर तुरंत दोबारा आग लगाने की कोशिश न करें. कुछ मिनट इंतजार करने के बाद उस पर पानी डाल दें. रॉकेट को बोतल या अस्थिर डिब्बे में न रखें. आसपास पानी की बाल्टी और प्राथमिक उपचार का सामान जरूर रखें.
बारूद से जल जाएं तो तुरंत क्या करें: आतिशबाजी के दौरान स्किन जलने पर सबसे पहले प्रभावित हिस्से को सामान्य ठंडे बहते पानी के नीचे 20 मिनट तक रखें. जले स्थान पर बर्फ, टूथपेस्ट, घी, तेल या हल्दी न लगाएं. फफोलों को फोड़ने और त्वचा पर चिपके कपड़े को खींचकर निकालने से बचें. जले हिस्से को साफ, न चिपकने वाली पट्टी से ढकें. यदि जलन गहरी है, बड़े हिस्से में चोट लगी है या चेहरा, आंख और हाथ प्रभावित हुए हैं तो तुरंत अस्पताल पहुंचें. आंख में बारूद जाने पर उसे रगड़ें नहीं और तत्काल डॉक्टर को दिखाएं.
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प्राथमिक उपचार महत्वपूर्ण: डॉक्टर राजवीर ने कहा कि पटाखों से होने वाले हादसों में समय पर प्राथमिक उपचार बेहद महत्वपूर्ण है. जलने की स्थिति में घरेलू नुस्खे अपनाने के बजाय सही तरीके से ठंडे पानी से प्रभावित हिस्से को ठंडा करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर तत्काल अस्पताल पहुंचना चाहिए. खासकर बच्चों को आतिशबाजी के दौरान अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है. अभिभावकों को खुद मौजूद रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. दीपावली पर उत्साह जरूर दिखाएं, लेकिन सुरक्षा से समझौता न करें, क्योंकि त्योहार की असली खुशी पटाखों के धमाकों में नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य के सुरक्षित रहने में है.
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