उदयपुर संभाग में प्रधान चुनाव के नतीजे घोषित, कहीं निर्विरोध जीत तो कहीं बगावत और क्रॉस वोटिंग ने पलटा खेल
Pradhan Chunav Result: प्रतापगढ़ जिले में भाजपा ने 3, बीएपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 समितियों में जीत दर्ज की है.
Published : November 27, 2026 at 8:18 PM IST
उदयपुर: दक्षिणी राजस्थान में आज प्रधान की कुर्सी को लेकर ऐसा सियासी घमासान मचा कि बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीने छूट गए. उदयपुर की 20 पंचायत समितियों के साथ राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूंबर में प्रधान पद के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिली.कहीं क्रॉस वोटिंग की चर्चा ने माहौल गर्म कर दिया, तो कहीं सेंधमारी की आशंका से पार्टियों की धड़कनें बढ़ गईं. कई जगह सुबह से ही गहमागहमी बनी रही, तो कई जगह नतीजे आते ही जश्न और मायूसी दोनों एक साथ दिखे. आखिर किसके सिर सजा प्रधान का ताज और कहां पलटा पूरा खेल? देखिए उदयपुर संभाग के प्रधान चुनाव की पूरी कहानी...
उदयपुर में कहीं कांग्रेस तो कहीं भाजपा का दबदबा: उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए आज जमकर सियासी घमासान देखने को मिला. शुरुआती रुझानों में कहीं कांग्रेस ने बाजी मारी तो कहीं भाजपा ने अपना परचम लहराया.सायरा पंचायत समिति में सबसे बड़ी जीत पूर्व मंत्री डॉ. मांगीलाल गरासिया के खाते में गई. गरासिया ने भाजपा प्रत्याशी सवाराम को हराकर प्रधान की कुर्सी पर कब्जा जमाया.
उनकी जीत से कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है. वहीं, नयागांव पंचायत समिति में कांग्रेस के पन्नालाल परमार प्रधान निर्वाचित हुए. पन्नालाल के भाई दयाराम परमार पूर्व विधायक रह चुके हैं. ऐसे में यह जीत परमार परिवार के लिए भी खास मानी जा रही है. वल्लभनगर में भाजपा ने बिना मुकाबले ही जीत दर्ज कर ली. भाजपा की पूनम मेनारिया निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुईं. कांग्रेस के पास सिर्फ एक सदस्य होने के कारण उसे प्रस्तावक तक नहीं मिल सका, जिसके चलते कांग्रेस नामांकन ही दाखिल नहीं कर पाई और भाजपा की जीत पक्की हो गई.
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कांग्रेस प्रत्याशी के लापता होने का आरोप: भींडर पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव के बीच बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है. वल्लभनगर की पूर्व कांग्रेस विधायक प्रीति शक्तावत ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस की प्रधान प्रत्याशी दिव्या तंवर और उनके पति रणजीत सिंह लापता हैं. प्रीति शक्तावत ने आशंका जताई कि कांग्रेस उम्मीदवार और उनके पति भाजपा नेताओं के कब्जे में हो सकते हैं मामले में निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी और वल्लभनगर विधायक दलीचंद डांगी पर संदेह जताया है. इस आरोप के बाद भींडर पंचायत समिति के चुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गरमा गया है. हालांकि, कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
डूंगरपुर में भाजपा 5, कांग्रेस 4 और बीएपी 3 सीटों पर जीती: डूंगरपुर जिले की 14 पंचायत समितियों में इस बार मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के बीच त्रिकोणीय रहा. भाजपा ने सबसे ज्यादा 5 सीटों पर कब्जा जमाया, कांग्रेस को 4 और बीएपी को 3 सीटें मिलीं. झोथरी में बीएपी को बगावत का झटका लगा, जहां निर्दलीय तारा देवी प्रधान बन गईं. वहीं, सीमलवाड़ा में कांग्रेस के महेंद्र भगोरा ने भाजपा के सहयोग से जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया. कई जगह क्रॉस वोटिंग और बगावत ने पूरा गणित बिगाड़ दिया, जिससे चुनाव और भी रोचक हो गया.
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5 जगह प्रधान की कुर्सी पर कमल खिला: डूंगरपुर जिले में भाजपा ने साबला, सागवाड़ा, भंडारी, पाडवा और आसपुर में जीत दर्ज की है. साबला में पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा के बेटे जितेंद्र मीणा प्रधान बने हैं. सागवाड़ा में विधायक शंकरलाल डेचा की बेटी शांति ने बीएपी प्रत्याशी को 11 मतों से हराया. यहां बीएपी की एक क्रॉस वोटिंग और कांग्रेस के 4 सदस्यों के मतदान में हिस्सा न लेने से भाजपा की जीत का रास्ता आसान हो गया. भंडारी में भाजपा के अरविंद डामोर प्रधान बने. कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन देवी का नामांकन प्रस्तावक न होने के कारण खारिज हो गया, जिससे डामोर की राह साफ हो गई. वहीं, पाडवा में भाजपा की कांता और आसपुर में ईश्वरलाल परमार ने प्रधान की कुर्सी पर कब्जा जमाया.
रमेश चंद्र बामणिया निर्विरोध प्रधान बने: डूंगरपुर जिले में भारत आदिवासी पार्टी ने गलियाकोट, चिखली और बिछीवाड़ा में जीत दर्ज की. चिखली में बीएपी के रमेश चंद्र बामणिया निर्विरोध प्रधान बने. यहां सिर्फ एक ही नामांकन आया था, क्योंकि 15 में से 13 सीटों पर पहले से ही बीएपी का कब्जा था. गलियाकोट में बीएपी की कोमल कटारा ने भाजपा प्रत्याशी गौरी को 7 मतों से हराया. वहीं, बिछीवाड़ा में बीएपी की दीपा आहारी ने कांग्रेस प्रत्याशी ललिता को 3 मतों से मात दी. दीपा को 10 और ललिता को 7 वोट मिले. इस जीत में भाजपा के 2 सदस्यों के समर्थन ने अहम भूमिका निभाई.
झोथरी में बीएपी को बगावत का झटका: झोथरी पंचायत समिति का चुनाव इस बार जिले का सबसे चर्चित मुकाबला रहा. यहां बहुमत होने के बावजूद बीएपी अपना प्रधान नहीं बना पाई. पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली तारा देवी ने बीएपी के अधिकृत प्रत्याशी अरविंद रोत को 9 मतों से हरा दिया. तारा देवी को 13 मत मिले, जबकि अरविंद रोत को सिर्फ 4 मत ही मिल पाए. इस हार ने बीएपी को बड़ा राजनीतिक झटका दे दिया है.
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क्रॉस वोटिंग और बगावत ने पलट दिया पूरा खेल: डूंगरपुर जिले में कांग्रेस ने भी 4 पंचायत समितियों में प्रधान पद पर कब्जा जमाया है. कांग्रेस ने डूंगरपुर, दोवड़ा, गामड़ी अहाड़ा और पालदेवल में जीत दर्ज की. डूंगरपुर में कांग्रेस के मुकेश अहारी निर्विरोध प्रधान बने. यहां सिर्फ एक ही नामांकन आया था, क्योंकि कांग्रेस के पास पहले से ही 10 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत था. दोवड़ा में कांग्रेस की इंदिरा अहारी ने अपनी ही पार्टी की बागी कल्पना को 5 मतों से हराया. यहां बीएपी प्रत्याशी ने खुद को भी वोट नहीं दिया, फिर भी इंदिरा ने जीत हासिल कर ली. गामड़ी अहाड़ा में कांग्रेस की संगीता आमलिया ने भाजपा प्रत्याशी वीणा को महज 1 मत से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की. वहीं, पालदेवल में कांग्रेस की नर्बदा ने बीएपी की माया को 3 मतों से हराया, जिसमें 2 निर्दलीय सदस्यों के समर्थन ने अहम भूमिका निभाई. सीमलवाड़ा में भी रोचक मुकाबला रहा. यहां कांग्रेस के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के बेटे महेंद्र भगोरा ने जीत दर्ज की.
चित्तौड़गढ़ में 11 में से 6 समितियों में मारी बाजी: चित्तौड़गढ़ जिले की 11 पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए चुनाव हुआ. कपासन में कांग्रेस के दिनेश बैरवा निर्विरोध प्रधान बने, बाकी 10 जगहों पर मतदान हुआ. कुल 11 में से कांग्रेस ने 6 जगहों पर कब्जा जमाया. कांग्रेस ने कपासन, बेगूं, निंबाहेड़ा, बड़ीसादड़ी, डूंगला और भूपालसागर में प्रधान बनाए. वहीं, भाजपा को चित्तौड़गढ़, भदेसर, गंगरार और राशमी में जीत मिली. भैंसरोड़गढ़ में कांग्रेस की बागी निर्दलीय प्रधान बनीं. सबसे हॉट सीट चित्तौड़गढ़ मुख्यालय की रही, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. 29 सीट वाली इस समिति में RLP की शंकरीबाई भील के निर्णायक वोट से भाजपा के भंवरसिंह खरड़ी बावड़ी प्रधान बने.
प्रतापगढ़ में त्रिकोणीय टक्कर में भाजपा-बीएपी की बराबरी: प्रतापगढ़ जिले की आठों पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव के नतीजे आ गए हैं. भाजपा ने 3, बीएपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 समितियों में जीत दर्ज की है. सबसे ज्यादा चर्चा प्रतापगढ़ और अरनोद की रही, जहां किसी भी दल के पास बहुमत नहीं था, फिर भी भाजपा ने दोनों जगह जीत हासिल की. प्रतापगढ़ में भाजपा के पास सिर्फ 8 सदस्य थे, लेकिन संगीता कुमारी मीणा को 15 वोट मिले और वे 13 वोट से जीत गईं. अरनोद में भी भाजपा के पास 6 सदस्य थे, लेकिन अनीता मीणा को 9 वोट मिले और वे 3 वोट से विजयी रहीं. धरियावद में कांग्रेस की लाली देवी ने 19 वोट लेकर 13 वोट से जीत दर्ज की. छोटीसादड़ी में कांग्रेस के जगदीश प्रसाद ने 15 वोट लेकर 12 वोट से जीत हासिल की. बीएपी ने पीपलखूंट में सोना कुमारी मीणा, दलोट में मंजू बाला और सुहागपुरा में गुड्डी मीणा के रूप में 3 सीटें जीतीं. धमोत्तर में भाजपा के धनराज मीणा ने 10 वोट लेकर 5 वोट से जीत दर्ज की.
प्रतापगढ़ में भाजपा और बीएपी 3-3 पर बराबर, कांग्रेस को मिली 2 सीटें: प्रतापगढ़ जिले की आठों पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. भाजपा ने 3, बीएपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 समितियों में जीत दर्ज की है. सबसे ज्यादा चर्चा प्रतापगढ़ और अरनोद की रही. दोनों जगह किसी भी दल के पास बहुमत नहीं था, फिर भी भाजपा ने बाजी मार ली. प्रतापगढ़ में भाजपा के पास 8, कांग्रेस के 7 और बीएपी के 2 सदस्य थे. बहुमत के लिए 9 वोट चाहिए थे, लेकिन भाजपा की संगीता कुमारी मीणा को 15 वोट मिले और उन्होंने निर्दलीय कला को 13 वोट से हरा दिया.
अरनोद में भाजपा और बीएपी के 6-6 और कांग्रेस के 3 सदस्य थे. बहुमत के लिए 8 वोट जरूरी थे. यहां भाजपा की अनीता ईश्वरलाल मीणा को 9 वोट मिले और उन्होंने संतोष देवी को 3 वोट से हरा दिया. धरियावद में कांग्रेस की लाली देवी को 19 वोट मिले, उन्होंने भाजपा के रमेश मीणा को 13 वोट से हराया. छोटीसादड़ी में कांग्रेस के जगदीश प्रसाद को 15 वोट मिले, उन्होंने भाजपा के नाथूलाल को 12 वोट से हराया.
बीएपी ने पीपलखूंट में सोना कुमारी मीणा ने 11 वोट लेकर 6 वोट से, दलोट में मंजू बाला ने 8 वोट लेकर 4 वोट से और सुहागपुरा में गुड्डी मीणा ने 10 वोट लेकर 5 वोट से जीत दर्ज की. धमोत्तर में भाजपा के धनराज मीणा ने 10 वोट लेकर 5 वोट से जीत हासिल की.
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राजसमंद में 9 में से 8 पंचायत समितियों पर कब्जा: राजसमंद जिले में पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है. जिले की 9 में से 8 पंचायत समितियों में कांग्रेस का बोर्ड बना है, जबकि सिर्फ 1 जगह भाजपा को जीत मिली है. चारभुजा में भाजपा के गोपी लाल भील निर्विरोध प्रधान बने. वहीं, देवगढ़ में भाजपा के एक सदस्य ने क्रॉस वोट करके कांग्रेस की नवनिर्वाचित प्रधान गीता गुर्जर को समर्थन दिया. कुंभलगढ़ से सत्यनारायण बायती, देलवाड़ा से कृष्णा, आमेट से गणेश कुंवर, खमनोर से कुक सिंह गौड़, रेलमगरा से शंभू लाल जाट, देवगढ़ से गीता गुर्जर और भीम से सपना कुमारी कांग्रेस से प्रधान बनीं. राजसमंद से मंजू कुमावत निर्दलीय प्रधान बनीं.