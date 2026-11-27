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उदयपुर संभाग में प्रधान चुनाव के नतीजे घोषित, कहीं निर्विरोध जीत तो कहीं बगावत और क्रॉस वोटिंग ने पलटा खेल

भिंडर में प्रधान चुनाव के दौरान जमकर हुई नोक-झोंक ( ETV Bharat Bhinder )

उदयपुर: दक्षिणी राजस्थान में आज प्रधान की कुर्सी को लेकर ऐसा सियासी घमासान मचा कि बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीने छूट गए. उदयपुर की 20 पंचायत समितियों के साथ राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूंबर में प्रधान पद के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिली.कहीं क्रॉस वोटिंग की चर्चा ने माहौल गर्म कर दिया, तो कहीं सेंधमारी की आशंका से पार्टियों की धड़कनें बढ़ गईं. कई जगह सुबह से ही गहमागहमी बनी रही, तो कई जगह नतीजे आते ही जश्न और मायूसी दोनों एक साथ दिखे. आखिर किसके सिर सजा प्रधान का ताज और कहां पलटा पूरा खेल? देखिए उदयपुर संभाग के प्रधान चुनाव की पूरी कहानी...

उदयपुर में कहीं कांग्रेस तो कहीं भाजपा का दबदबा: उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए आज जमकर सियासी घमासान देखने को मिला. शुरुआती रुझानों में कहीं कांग्रेस ने बाजी मारी तो कहीं भाजपा ने अपना परचम लहराया.सायरा पंचायत समिति में सबसे बड़ी जीत पूर्व मंत्री डॉ. मांगीलाल गरासिया के खाते में गई. गरासिया ने भाजपा प्रत्याशी सवाराम को हराकर प्रधान की कुर्सी पर कब्जा जमाया.