राजस्थान बजट में उदयपुर संभाग: नवीन केंद्रीय कारागृह भवन, चित्तौड़ में बायो पार्क और सलूंबर में सहकारी उपभोक्ता भंडार
राजस्थान बजट 2026 में बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलने का प्रस्ताव किया गया है.
Published : February 11, 2026 at 3:20 PM IST
उदयपुर: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश किया. बजट भाषण में उन्होंने न सिर्फ प्रदेश की आर्थिक स्थिति का खाका रखा, बल्कि पिछली सरकार की तुलना करते हुए आंकड़ों के जरिए सरकार की प्राथमिकताओं को भी सामने रखा. इस बजट में उदयपुर और सलूंबर जिले सहित पूरे उदयपुर संभाग को नई सौगातें मिली हैं.
उदयपुर में नया केंद्रीय कारागृह भवन: उदयपुर शहर को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए संभाग मुख्यालय को सिग्नल फ्री बनाने की घोषणा की गई है, जिससे यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी. वहीं उदयपुर में नवीन केंद्रीय कारागृह भवन के निर्माण की घोषणा से प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी. स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी बजट में अहम पहल की गई है. उदयपुर के अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए विश्राम गृह बनाए जाएंगे. इसके साथ ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडस्ट्री पार्टनरशिप के जरिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायो पार्क: नवगठित सलूंबर जिले को लेकर भी बजट में कई सौगातें मिली हैं. यहां जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना की जाएगी और पंचायतीराज संस्थाओं के लिए नए भवन बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय प्रशासन को मजबूती मिलेगी. उदयपुर संभाग के अन्य जिलों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं. चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायो पार्क विकसित किया जाएगा. वहीं बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलने का प्रस्ताव है, जिससे युवाओं को एविएशन सेक्टर में करियर का मौका मिलेगा.
किसानों को खातेदारी अधिकार के लिए कानून में संशोधन: इसके अलावा आदिवासी बहुल्य जिलों जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. राजस्थान ग्राम रानी अधिनियम के तहत आने वाले गांवों में किसानों को खातेदारी अधिकार देने के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे उन्हें राजस्व रिकॉर्ड, बैंक और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा.