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Deputy Zila Pramukh Results 2026 : उदयपुर में भाजपा, चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस, प्रतापगढ़ में बीजेपी ने बीएपी से निभाई 'दोस्ती'

उदयपुर में नवनिर्वाचित उप प्रमुख को शपथ दिलाते निर्वाचन अधिकारी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : प्रदेश में गुरुवार को उप जिला प्रमुख पदों के लिए मतदान हुआ. दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में हुए मतदान के नतीजों में भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के उप जिला प्रमुख बने. प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख चुनाव में बीएपी ने भाजपा का साथ दिया, तो उप जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा ने बीएपी का साथ देकर राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया.