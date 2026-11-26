Deputy Zila Pramukh Results 2026 : उदयपुर में भाजपा, चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस, प्रतापगढ़ में बीजेपी ने बीएपी से निभाई 'दोस्ती'
कांग्रेस के निठाउवा से जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल बीएपी के सदस्यों के साथ वोट करने आए थे. ये वोट बीएपी को मिला.
Published : November 26, 2026 at 7:27 PM IST
उदयपुर : प्रदेश में गुरुवार को उप जिला प्रमुख पदों के लिए मतदान हुआ. दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में हुए मतदान के नतीजों में भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के उप जिला प्रमुख बने. प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख चुनाव में बीएपी ने भाजपा का साथ दिया, तो उप जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा ने बीएपी का साथ देकर राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया.
उदयपुर में भाजपा का उप जिला प्रमुख : उदयपुर जिला परिषद के उप जिला प्रमुख पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दलीचंद डांगी निर्वाचित हुए हैं. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल डामोर को 5 मतों से पराजित किया. गुरुवार को जिला परिषद सभागार में मतदान प्रक्रिया में जिला परिषद के सभी 47 सदस्यों ने भाग लिया. मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी दलीचंद डांगी को 26 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल डामोर को 21 मत मिले. जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख दलीचंद डांगी को पद एवं दायित्वों की शपथ दिलाई तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा.
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डूंगरपुर में बीएपी का उप जिला प्रमुख : डूंगरपुर उप जिला प्रमुख चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) की मंजुला रोत ने 1 वोट से जीत दर्ज की है. उन्हें 15 वोट मिले. जबकि भाजपा के हितेश रावल को 14 वोट मिले ओर वे चुनाव हार गए. कांग्रेस के निठाउवा से जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल बीएपी के सदस्यों के साथ वोट करने आए थे. ये वोट बीएपी को मिला. जिससे बीएपी की जीत हुई. वहीं कांग्रेस के 9 में से 8 सदस्य वोट करने के लिए नहीं आए. जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर देशलदान ने मंजुला रोत को विजयी घोषित किया ओर शपथ दिलाते हुए निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा.
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चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस का उप जिला प्रमुख : चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख पद पर रतनी देवी जाट के निर्वाचन के बाद गुरुवार को उप जिला प्रमुख का निर्वाचन किया गया. भाजपा की ओर से चंद्रीबाई को प्रत्याशी बनाया गया था. वहीं कांग्रेस ने वार्ड 20 से जीते रामेश्वर लाल धाकड़ को चुनाव मैदान में उतारा. कांग्रेस के रामेश्वर लाल को 28 और भाजपा की चंद्रीबाई को 7 मत मिले. रामेश्वर लाल निम्बाहेड़ा के ढोरिया पंचायत के सरपंच रह चुके है और स्नातक हैं. उपजिला प्रमुख चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.
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प्रतापगढ़ में बीएपी का उप जिला प्रमुख : प्रतापगढ़ जिला प्रमुख चुनाव में बीएपी के समर्थन से भाजपा ने जीत दर्ज की थी. वहीं अब उप जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा ने बीएपी प्रत्याशी रमेश मइडा को समर्थन दिया. इसका फायदा बीएपी को मिला और रमेश मइडा ने कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश जाट को दो मतों से हराकर उप जिला प्रमुख का पद हासिल कर लिया. रमेश मइडा को 13 और दिनेश जाट को 11 मत मिले. इस चुनाव में भाजपा सदस्य कल्पना की गैरमौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा में रही. कल्पना जिला प्रमुख पद की दौड़ में भी शामिल रही थीं और उनका संबंध राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के परिवार से है. ऐसे में उनका मतदान के लिए नहीं पहुंचना राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना रहा. हालांकि, उनकी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया.
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25 नवंबर को हुए जिला प्रमुख चुनाव में बीएपी के समर्थन से भाजपा प्रत्याशी हकरी देवी मीणा ने 15 मत हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रा देवी को 10 मत मिले थे. इसके बाद 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा ने अपने प्रत्याशी के बजाय बीएपी के रमेश मइडा का समर्थन किया. कुल 25 निर्वाचित सदस्यों में से 24 ने मतदान किया, जबकि एक सदस्य अनुपस्थित रही.
राजसमंद में कांग्रेस के उदय सिंह रावत बने उपजिला प्रमुख : जिला परिषद राजसमंद में गुरुवार को उपजिला प्रमुख पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की. कांग्रेस प्रत्याशी उदय सिंह रावत 17 मत प्राप्त कर उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए. वहीं, भाजपा प्रत्याशी निर्मला कंवर को 12 मत मिले. इस तरह उदय सिंह ने 5 मतों के अंतर से जीत दर्ज की. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला.