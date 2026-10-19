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दीया कुमारी का राहुल गांधी पर हमला, बोलीं- बेवजह माहौल खराब करना ठीक नहीं, पंचायती राज चुनाव पर कही ये बड़ी बात

मीडिया से बातचीत करतीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंची दीया कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आते ही सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं. वोट चोरी और एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नेता होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. चुनाव में हार की फ्रस्ट्रेशन में ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं.