दीया कुमारी का राहुल गांधी पर हमला, बोलीं- बेवजह माहौल खराब करना ठीक नहीं, पंचायती राज चुनाव पर कही ये बड़ी बात
मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आहड़ संग्रहालय का दौरा किया. संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
Published : October 19, 2026 at 3:40 PM IST
उदयपुर: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंची दीया कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आते ही सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं. वोट चोरी और एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नेता होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. चुनाव में हार की फ्रस्ट्रेशन में ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं.
बेवजह माहौल खराब करना ठीक नहीं: दीया कुमारी ने कहा- चुनाव के समय कांग्रेस की स्थिति क्या होती है, यह सभी जानते हैं. जनता उनके साथ होती तो उन्हें वोट भी मिलते, लेकिन जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है. सही मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करना जायज है, लेकिन बेवजह माहौल खराब करना ठीक नहीं है. दीया कुमारी ने एसआईआर को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को भी गलत ठहराया.
पढ़ें: जयपुर: एथलीट यशवीर सिंह से मिलीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, बोलीं- तुम्हारी जीत राजस्थान की जीत
पंचायती राज चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा: पंचायती राज चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया है. दीया ने कहा कि प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव में भाजपा भारी सीटों पर जीत हासिल करेगी. इससे पहले दीया कुमारी ने नाथद्वारा में श्रीनाथजी के दर्शन किए. इसके बाद उन्होंने पंचायती राज चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
डिप्टी CM ने किया आहड़ संग्रहालय और नारी निकेतन का निरीक्षण: उदयपुर पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आहड़ संग्रहालय का दौरा किया. संग्रहालय का अवलोकन करने के बाद वह नारी निकेतन पहुंचीं, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
पढ़ें: जयपुर में लोकमंथन यात्रा का शुभारंभ, डिप्टी CM दीया कुमारी ने किया रवाना, 4 से 6 दिसंबर को होगा मुख्य आयोजन
प्रदेश के 10 संग्रहालयों को बनाया जाएगा आधुनिक:उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि प्रदेश के 10 संग्रहालयों को बेहतर और आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि देश-विदेश से राजस्थान आने वाले पर्यटक यहां की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अच्छे से देख सकें. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. पर्यटकों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया जा रहा है.
पढ़ें: जयपुर में कानूनी बहस करेंगे 17 राज्यों के लॉ कॉलेजों के छात्र, दीया कुमारी बोलीं- संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं