Decoy Operation : उदयपुर में महिला दलाल सहित डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज

भ्रूण लिंग परीक्षण में कार्रवाई ( Source : Dr. Amit Yadav )

उदयपुर: जिले में मुखबिर की सूचना के आधार पर त्वरित डिकॉय कार्रवाई करते हुए भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त महिला दलाल सहित एक चिकित्सक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. साथ ही भ्रूण लिंग की जानकारी के लिए ली गई 30 हजार रुपये की राशि भी डिकॉय टीम ने बरामद की है. राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी अध्यक्ष एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित यादव ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उदयपुर व इसके आसपास के क्षेत्रों में दलाल व चिकित्सकों के गिरोह के माध्यम से भ्रूण लिंग परीक्षण कार्य किया जा रहा है. इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हेमंत जाखड़ के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक मंजू मीणा के नेतृत्व में डिकॉय टीम गठित कर उदयपुर भेजी गई. पढ़ें : भ्रूण लिंग जांच का भंडाफोड़: मुख्य सरगना समेत 3 गिरफ्तार, एक फरार