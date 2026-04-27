ऑपरेशन त्रिनेत्र : उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 442 किलो डोडा-चूरा जब्त
राजस्थान के उदयपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई. नशा तस्करों पर शिकंजा...
Published : April 27, 2026 at 9:01 PM IST
उदयपुर: अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत उदयपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 442.13 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया है. इस कार्रवाई में तस्करी में प्रयुक्त एक लग्जरी वाहन भी बरामद किया गया है. जब्त मादक पदार्थ और वाहन की कुल अनुमानित बाजार कीमत करीब 85 लाख रुपये बताई जा रही है.
यह कार्रवाई उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में की गई पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और गिर्वा वृताधिकारी गोपाल चंदेल के सुपरविजन में सायरा थाना पुलिस की टीम ने रणकपुर घाट इलाके में नाकाबंदी कर रखी थी. इसी दौरान एक संदिग्ध काले रंग की लग्जरी गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने पुलिस के संकेत को नजरअंदाज करते हुए नाकाबंदी तोड़ दी और वाहन को कच्चे रास्ते की ओर मोड़कर भागने का प्रयास किया.
पढे़ं : गेहूं के कट्टों की आड़ में तस्करी: 2 करोड़ 60 लाख का अफीम डोडा पोस्त जब्त, 2 गिरफ्तार
जिसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत गाड़ी का पीछा किया, लेकिन चालक और उसका साथी वाहन को सुनसान इलाके में छोड़कर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाते हुए अंधेरे में फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें 23 कट्टों में भरा हुआ कुल 442.13 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ. तलाशी के दौरान गाड़ी में अलग-अलग नंबर प्लेटें भी मिलीं.
इससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि तस्कर पुलिस से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेटों का इस्तेमाल कर रहे थे. पुलिस ने मादक पदार्थ, वाहन और बरामद नंबर प्लेटों को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल, फरार आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह अवैध खेप कहां से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई किन स्थानों पर की जानी थी.