Udaipur Fire Incident : विस्फोटक से भरे कंटेनर में लगी आग, डिवाइडर से टकराने के बाद बना आग का गोला
कंटेनर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया. टक्कर के बाद कंटेनर में भीषण आग लग गई.
Published : October 15, 2026 at 10:47 PM IST
उदयपुर: राजस्थान में उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्सलेन हाईवे पर गुरुवार रात विस्फोटक सामग्री से भरे एक चलते कंटेनर में आग लग गई. जिले के वाना गांव के पास कंटेनर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया. टक्कर के बाद कंटेनर में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक आग का गोला बन गया. कंटेनर में विस्फोटक सामग्री होने के कारण मौके पर दहशत फैल गई. जलते ट्रक से कई बार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
नगर निगम के CFO बाबूलाल चौधरी ने बताया कि आग को काबू में करने का प्रयास जारी है. कंटेनर उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहा था. इसी दौरान वाना गांव के पास चालक कंटेनर पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन डिवाइडर से टकरा गया. टक्कर के बाद लगी आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया. आग की ऊंची-ऊंची उठती लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं. ट्रक में विस्फोटक सामग्री भरी होने की जानकारी सामने आने के बाद आसपास मौजूद लोगों में भय का माहौल बन गया.
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सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को दूर रखा : हादसे की सूचना मिलने पर खेरोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एहतियात के तौर पर कंटेनर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की गई और लोगों को घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर रखा गया. लोग सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर ट्रक को जलते हुए देखते रहे. विस्फोटक सामग्री में आग लगने की आशंका और लगातार सुनाई दे रही थी. धमाकों की आवाजों के कारण किसी को भी ट्रक के नजदीक जाने की अनुमति नहीं दी गई.
दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें : हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई. इसके चलते सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हो गया. जाम के कारण दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा. ट्रक में आग लगने की घटना के बाद हाईवे पर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही. कंटेनर में विस्फोटक सामग्री के कारण राहत और बचाव कार्य में सावधानी बरती गई. पुलिस मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी.