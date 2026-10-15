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Udaipur Fire Incident : विस्फोटक से भरे कंटेनर में लगी आग, डिवाइडर से टकराने के बाद बना आग का गोला

विस्फोटक से भरे कंटेनर में लगी भीषण आग ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: राजस्थान में उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्सलेन हाईवे पर गुरुवार रात विस्फोटक सामग्री से भरे एक चलते कंटेनर में आग लग गई. जिले के वाना गांव के पास कंटेनर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया. टक्कर के बाद कंटेनर में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक आग का गोला बन गया. कंटेनर में विस्फोटक सामग्री होने के कारण मौके पर दहशत फैल गई. जलते ट्रक से कई बार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

नगर निगम के CFO बाबूलाल चौधरी ने बताया कि आग को काबू में करने का प्रयास जारी है. कंटेनर उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहा था. इसी दौरान वाना गांव के पास चालक कंटेनर पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन डिवाइडर से टकरा गया. टक्कर के बाद लगी आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया. आग की ऊंची-ऊंची उठती लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं. ट्रक में विस्फोटक सामग्री भरी होने की जानकारी सामने आने के बाद आसपास मौजूद लोगों में भय का माहौल बन गया.