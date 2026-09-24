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Exclusive : राष्ट्रीय महामंत्री पूनिया बोले- राहुल गांधी की तो पूरी पार्टी ही चोरी हो गई, वोट चोरी का आरोप बेबुनियाद

पूनिया ने कहा कि पंजाब में लगभग 7 लाख नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं. नशे के खिलाफ जनजागरूकता लाने के लिए भाजपा ने अभियान चलाया है. इसके तहत चार यात्राएं शुरू की गई हैं, जिनका समापन 30 सितंबर को होगा.

पंजाब में नशे की समस्या सबसे बड़ी चुनौती : पंजाब के बाद जम्मू-कश्मीर का प्रभारी बनाए जाने पर सतीश पूनिया ने कहा कि वह काम करने में विश्वास रखते हैं. पार्टी ने उनपर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि एक समय पंजाब अपने खेत-खलिहानों, वीरता और खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां नशे की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. पंजाब की चर्चा अब नशे के कारण ज्यादा होती है.

राजस्थान की राजनीति से अखिल भारतीय स्तर पर अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे पूनिया उदयपुर शहर के आराध्य देव श्री बोहरा गणेशजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, विपक्ष के आरोपों और आगामी चुनावी चुनौतियों पर खुलकर बात की.

उदयपुर: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और हाल ही में जम्मू-कश्मीर के प्रभारी बनाए गए सतीश पूनिया गुरुवार को उदयपुर पहुंचे. पूनिया के सामने अब पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने की चुनौती है. वहीं, देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में शामिल जम्मू-कश्मीर में भी पार्टी की राजनीतिक रणनीति को लेकर उनकी भूमिका अहम होगी.

जम्मू-कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाने का लक्ष्य : जम्मू-कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाने की चुनौती पर पूनिया ने कहा कि काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है. हरियाणा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता था, लेकिन इन राज्यों में भी मिथक तोड़े गए. भाजपा के पास मजबूत संगठन, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम करने का तंत्र है. उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में भी फतह हासिल करेगी.

बोहरा गणेश जी के दर्शन करते पूनिया... (ETV Bharat Udaipur)

राजस्थान में कांग्रेस पर साधा निशाना : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन के राजस्थान आने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है. नबीन राज्य के हाल ही में हुए निकाय चुनावों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद करेंगे. राजस्थान में भजनलाल सरकार के कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के करीब आने पर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के पास सवाल उठाने के अलावा कुछ नहीं बचा है. जनता उसे जवाब दे चुकी है.

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विरासत में पेपर लीक और भ्रष्टाचार छोड़कर गए थे. उनके कार्यकाल में राजस्थान पूरे देश में बदनाम हुआ था और कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी. बहन-बेटियां घर से निकलने में डरती थीं. पूनिया ने कहा कि भाजपा सरकार के मौजूदा कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है. ईआरसीपी और यमुना जल समझौता भजनलाल सरकार के दो बड़े काम हैं. लाखों नौजवानों को नौकरियां मिली हैं और कई भर्ती परीक्षाओं पर काम चल रहा है.

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वोट चोरी के आरोपों को बताया गुमराह करने वाला बयान : राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कटाक्ष करते हुए पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी की तो पूरी पार्टी ही चोरी हो गई, वह क्या वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तकलीफ है कि उनके ही ज्यादा वोट चोरी हुए हैं, जबकि यह भाजपा के सुशासन के प्रति आम जनता का विश्वास है.

पूनिया ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी कभी देश पर राज करती थी, आज उसकी स्थिति क्षेत्रीय दलों से भी बदतर हो गई है. राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को उन्होंने गुमराह करने वाला बयान बताया. पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत और न ही व्यवहार. कांग्रेस को देश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है. राहुल गांधी के पास अब ऐसा कोई चमत्कार नहीं बचा है, जो कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित कर सके.