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बड़ी खबर : सलूंबर में मां-बेटी की मौत, जांच में जुटी पुलिस

राजस्थान के सलूंबर में मां और बेटी की जान देने का मामला सामने आया है. कैसे और क्या हुआ ? यहां जानिए...

Salumbar Police Station
सलुंबर पुलिस थाना (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 22, 2026 at 1:06 PM IST

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उदयपुर: सलूंबर जिले के बनोड़ा गांव में मां-बेटी की मौत का मामला सामने आया है. आशंका जताई जा रही है कि मां ने पहले अपनी 17 वर्षीय बेटी की जान ली और इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. मामला सलूंबर थाना क्षेत्र का है.

एएसआई भूपेंद्र कुमार ने बताया कि बनोड़ा निवासी गोमी (40) पत्नी प्रेमचंद पटेल और उसकी बेटी जया पटेल (17) ने शुक्रवार रात करीब 9 बजे परिवार के साथ खाना खाया था. इसके बाद पति प्रेमचंद पटेल बरामदे में सो गया, जबकि मां-बेटी कमरे में सोने चली गईं. रात करीब 1 बजे कमरे से उल्टियों की आवाज आने पर प्रेमचंद की नींद खुली.

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उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इस पर उसने दरवाजा तोड़ दिया. अंदर जाकर देखा तो दोनों की हालत खराब थी. इसके बाद पड़ोसियों की मदद से दोनों को सलूंबर अस्पताल ले जाया गया. पुलिस के अनुसार अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दोनों को एमबी अस्पताल उदयपुर रेफर किया गया. उदयपुर ले जाते समय रास्ते में गोमी की मौत हो गई, जबकि जया ने शनिवार दोपहर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. डॉक्टर ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

एएसआई भूपेंद्र कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह अधिकतर घर पर ही रहती थी. हालांकि, वास्तविक कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा. घटना के बाद पति प्रेमचंद पटेल ने मामला दर्ज करवाया है और जांच की मांग की है. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है.

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