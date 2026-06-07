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मोबाइल से दूर, कलाइयों और धागों के सहारे कठपुतलियों को जीवंत बनाने का अभ्यास कर रहे बच्चे

लोक कला मंडल कठपुतली कला को आज भी जीवंत रखी हुई है. पढ़िए कपिल पारीक की रिपोर्ट...

कठपुतली कला का प्रशिक्षण
कठपुतली कला का प्रशिक्षण (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 8:04 AM IST

6 Min Read
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उदयपुर : डिजिटल युग में जहां बच्चों की दुनिया मोबाइल स्क्रीन और वीडियो गेम तक सिमटती जा रही है. वहीं, उदयपुर का भारतीय लोक कला मंडल उन्हें राजस्थान की पारंपरिक लोक कलाओं से जोड़ने का अनूठा प्रयास कर रहा है. यहां आयोजित समर वर्कशॉप में बच्चे कठपुतली बनाना, उन्हें संचालित करना और उनके माध्यम से कहानियां प्रस्तुत करना सीख रहे हैं. करीब 50 से 55 बच्चे इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं.

ईटीवी भारत की टीम जब लोक कला मंडल पहुंची तो वहां का माहौल किसी कला विद्यालय से कम नहीं था. छोटे-छोटे बच्चे अपने हाथों की कलाइयों और धागों के सहारे कठपुतलियों को जीवंत बनाने का अभ्यास कर रहे थे. कोई कठपुतली के चेहरे को आकार दे रहा था तो कोई मंच पर संवाद और प्रस्तुति की बारीकियां सीख रहा था. बच्चों की उत्सुकता और सीखने की ललक साफ दिखाई दे रही थी.

कठपुतलियों को जीवंत बनाने का अभ्यास कर रहे बच्चे. (ETV Bharat udaipur)

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नई पीढ़ी का लोक कलाओं से जुड़ाव कम : लोक कला मंडल के प्रशिक्षक मोहन डांगी ने बताया कि कठपुतली कला राजस्थान की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत है. यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोक कथाओं, सामाजिक संदेशों और ऐतिहासिक घटनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का प्रभावी तरीका रहा है. कठपुतली निर्माण में कागज की लुगदी, लकड़ी और अन्य पारंपरिक सामग्री का उपयोग किया जाता है. इसके बाद कलाकार धागों और हाथों के समन्वय से उन्हें मंच पर जीवंत रूप देते हैं. उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ लोगों की रुचियां बदली हैं और मोबाइल आधारित मनोरंजन के कारण नई पीढ़ी का लोक कलाओं से जुड़ाव कम हुआ है. यही कारण है कि आज ऐसी कार्यशालाओं की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है.

कठपुतली कला और युवा बच्चे
कठपुतली कला और युवा बच्चे (ETV Bharat GFX)

इस कला को संरक्षण और प्रोत्साहन की जरूरत : प्रशिक्षक भगवती माली के अनुसार पहले बड़ी संख्या में युवा और बच्चे कठपुतली कला सीखने आते थे, लेकिन अब इसमें गिरावट आई है. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि यदि इस कला को समय रहते संरक्षण और प्रोत्साहन नहीं मिला तो आने वाले वर्षों में यह केवल संग्रहालयों और पुस्तकों तक सीमित होकर रह जाएगी. उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना समय की सबसे बड़ी जरूरत है.

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प्रतिदिन दो कठपुतली शो भी आयोजित: वर्कशॉप में भाग ले रहे पूवीत जैन ने बताया कि वह पिछले 20 दिनों से कठपुतली बनाना और चलाना सीख रहे हैं. पहले छुट्टियों का अधिकांश समय मोबाइल और टीवी देखने में निकल जाता था, लेकिन अब उन्हें एक नई कला सीखने का अवसर मिला है. कठपुतली संचालन सीखना रोचक होने के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण भी है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है. लोक कला मंडल की ओर से प्रशिक्षण शिविरों के साथ प्रतिदिन दो कठपुतली शो भी आयोजित किए जा रहे हैं. इन प्रस्तुतियों को देखने के लिए देश-विदेश के पर्यटक भी पहुंच रहे हैं.

लोक कला मंडल के प्रशिक्षक मोहनलाल डांगी
लोक कला मंडल के प्रशिक्षक मोहनलाल डांगी (ETV Bharat Udaipur)

राजस्थान में कठपुतली की कला : राजस्थान की कठपुतली कला देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है. यह लोककला मुख्य रूप से भाट समुदाय की ओर से पीढ़ियों से संरक्षित की जाती रही है. लकड़ी, कपड़े और धागों से बनी कठपुतलियां रंग-बिरंगे परिधानों से सजी होती हैं. इनमें लाल, पीला, नारंगी, हरा और नीला जैसे चटख रंगों का विशेष उपयोग किया जाता है, जो राजस्थान की जीवंत संस्कृति और मरुस्थलीय जीवन की झलक दिखाते हैं.

बच्चे उत्साह के साथ इस कार्यशाला में भाग ले रहे
बच्चे उत्साह के साथ इस कार्यशाला में भाग ले रहे (ETV Bharat Udaipur)

कठपुतली केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोक इतिहास, वीर गाथाओं, सामाजिक संदेशों और सांस्कृतिक परंपराओं को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम रही हैं. कठपुतली नृत्य में राजस्थानी लोक संगीत, संवाद और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है. राजस्थान की पहचान मानी जाने वाली यह कला आज भी पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों का प्रमुख आकर्षण है. कठपुतली कला राजस्थान की समृद्ध लोक विरासत, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है.

लोक कला मंडल में समर वर्कशॉप
लोक कला मंडल में समर वर्कशॉप (ETV Bharat Udaipur)

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लोक कला मंडल में जीवित कठपुतली : उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल में आज भी राजस्थान की प्रसिद्ध कठपुतली कला पर्यटकों और कला प्रेमियों को आकर्षित कर रही है. यहां पारंपरिक शैली में तैयार की गई कठपुतलियों के माध्यम से लोक संस्कृति, इतिहास और सामाजिक संदेशों का प्रदर्शन किया जाता है. कठपुतलियां लकड़ी, कपड़े और रंगीन धागों से बनाई जाती हैं. कारीगर पहले लकड़ी को तराशकर चेहरा तैयार करते हैं, फिर उस पर आकर्षक रंगों से सजावट कर राजस्थानी वेशभूषा पहनाई जाती है. इसके बाद धागों की मदद से कठपुतली को संचालन योग्य बनाया जाता है.

सबसे पहले कठपुतली के चेहरे को आकार दिया जाता है
सबसे पहले कठपुतली के चेहरे को आकार दिया जाता है (ETV Bharat Udaipur)

लोक कला मंडल में नियमित रूप से कठपुतली नृत्य, अमर सिंह राठौड़ जैसी लोक गाथाओं पर आधारित प्रस्तुतियां, लोकगीत और घूमर, भवाई और तेरहताली जैसे लोकनृत्यों का मंचन किया जाता है. देश-विदेश से आने वाले पर्यटक इन कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और कला परंपरा से रूबरू होते हैं. कठपुतली कला आज भी राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक बनी हुई है.

कठपुतली बनाते बच्चे
कठपुतली बनाते बच्चे (ETV Bharat Udaipur)

कठपुतलियां सुनाती हैं राजस्थान की लोक गाथाएं : कार्यक्रम के दौरान कलाकार मंच के पीछे रहकर धागों की सहायता से कठपुतलियों का संचालन करते हैं. कठपुतलियों को राजस्थानी लोक संगीत, संवाद और कथावाचन के साथ जीवंत रूप दिया जाता है. शो में राजा-महाराजाओं, वीर योद्धाओं, लोक नायकों और पारंपरिक पात्रों की कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं. लोकगाथाओं के साथ हास्य और मनोरंजन से भरपूर प्रसंग भी दिखाए जाते हैं. कार्यक्रम के दौरान कठपुतलियां नृत्य करती हैं, संवाद बोलती प्रतीत होती हैं और विभिन्न करतबों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करती हैं.

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कठपुतली कला का प्रशिक्षण
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