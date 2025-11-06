ETV Bharat / state

सूक्ष्म कलाकार का अनोखा तोहफा, हॉकी के शताब्दी वर्ष पर बनाई चांदी की सबसे छोटी 25 हॉकी और गेंदें

उदयपुर: जिले के मशहूर सूक्ष्म कलाकार डॉ. इकबाल सक्का ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक अनोखा तोहफा तैयार किया है. उन्होंने चांदी की सबसे छोटी 25 हॉकी स्टिक और 25 गेंदें बनाई हैं, जो मात्र 2 मिलीमीटर आकार की हैं और लेंस की मदद से ही देखी जा सकती हैं. ये कलाकृतियां 1925 से 2025 तक के 100 वर्षों के इतिहास को दर्शाती हैं, जहां '25' अंक से प्रेरणा लेकर इन्हें डिजाइन किया गया है.

इकबाल सक्का ने बताया कि इन हॉकी स्टिक और गेंदों को एक छोटे से हरे घास के मैदान पर सजाया गया है, जिसमें 25 गेंदों से '100' लिखा हुआ है. यह विश्व की सबसे छोटा हरी घास का मैदान है. इन कलाकृतियों को बनाने में उन्हें मात्र तीन दिन का समय लगा. हॉकी इंडिया के सहयोग से 7 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित शताब्दी समारोह में इनका प्रदर्शन किया जाएगा. सक्का ने केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है और इन कलाकृतियों को समारोह में रखने का अनुरोध किया है.

इससे पहले के रिकॉर्ड: डॉ. इकबाल सक्का पहले ही कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. उन्होंने सबसे कम वजन वाली सबसे छोटी सोने की चेन बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है. इसके अलावा विश्व की सबसे छोटी चाय की केतली और सबसे छोटा स्वर्ण स्टंप भी उनके द्वारा बनाया गया है. अब तक वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड अमेजिंग रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं.