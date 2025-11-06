ETV Bharat / state

सूक्ष्म कलाकार का अनोखा तोहफा, हॉकी के शताब्दी वर्ष पर बनाई चांदी की सबसे छोटी 25 हॉकी और गेंदें

सूक्ष्म कलाकार इकबाल सक्का ने हॉकी के 100 वर्ष पर चांदी की हॉकी और गेंदें बनाईं, जो केवल लेंस से ही देखी जा सकती हैं.

चांदी की सबसे छोटी 25 हॉकी स्टिक और 25 गेंदें
चांदी की सबसे छोटी 25 हॉकी स्टिक और 25 गेंदें (ETV Bharat Udiapur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 12:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: जिले के मशहूर सूक्ष्म कलाकार डॉ. इकबाल सक्का ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक अनोखा तोहफा तैयार किया है. उन्होंने चांदी की सबसे छोटी 25 हॉकी स्टिक और 25 गेंदें बनाई हैं, जो मात्र 2 मिलीमीटर आकार की हैं और लेंस की मदद से ही देखी जा सकती हैं. ये कलाकृतियां 1925 से 2025 तक के 100 वर्षों के इतिहास को दर्शाती हैं, जहां '25' अंक से प्रेरणा लेकर इन्हें डिजाइन किया गया है.

इकबाल सक्का ने बताया कि इन हॉकी स्टिक और गेंदों को एक छोटे से हरे घास के मैदान पर सजाया गया है, जिसमें 25 गेंदों से '100' लिखा हुआ है. यह विश्व की सबसे छोटा हरी घास का मैदान है. इन कलाकृतियों को बनाने में उन्हें मात्र तीन दिन का समय लगा. हॉकी इंडिया के सहयोग से 7 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित शताब्दी समारोह में इनका प्रदर्शन किया जाएगा. सक्का ने केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है और इन कलाकृतियों को समारोह में रखने का अनुरोध किया है.

इसे भी पढ़ें- संघ के शताब्दी वर्ष पर इकबाल ने बनाया विश्व का सबसे छोटा सोने का ओम, केसरिया झंडा, भागवत को करेंगे भेंट

इससे पहले के रिकॉर्ड: डॉ. इकबाल सक्का पहले ही कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. उन्होंने सबसे कम वजन वाली सबसे छोटी सोने की चेन बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है. इसके अलावा विश्व की सबसे छोटी चाय की केतली और सबसे छोटा स्वर्ण स्टंप भी उनके द्वारा बनाया गया है. अब तक वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड अमेजिंग रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं.

बचपन से जुनून: इकबाल सक्का को बचपन से ही कुछ अलग और हटकर करने का जुनून था. उन्होंने स्वर्ण शिल्पकारी का हुनर अपनाया और जल्द ही इसमें महारत हासिल कर ली. वे बताते हैं कि अखबारों में स्वर्ण शिल्पकारी के रिकॉर्ड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों के नाम पढ़कर उन्हें प्रेरणा मिली, तभी से उन्होंने ठान लिया कि इस क्षेत्र में भारत का नाम सबसे ऊपर होगा. आज उनकी कला की दुनिया कायल है और वे लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- उदयपुर के इकबाल सक्का ने बनाई अनूठी चायदानी, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए करेंगे दावा पेश

इसे भी पढ़ें- उदयपुर के इकबाल ने विश्व की सबसे छोटी सोने की ऐश ट्रे, कंकाल और सिगरेट से दिया तंबाकू सेवन न करने का संदेश

TAGGED:

क्ष्म कलाकार इकबाल सक्का
MICRO SILVER AND GOLD ART
INDIAN HOCKEY CENTENARY
GUINNESS RECORD
SMALLEST HOCKEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जानिए पीएम मोदी ने विश्व विजेता टीम के साथ की क्या बात? देखिए दिल छू लेने वाला ये वीडियो

रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, अतिरिक्त बिजली पर 55 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा मिलेंगे

क्या आपको भी खाना खाते ही शौच के लिए भागना पड़ता है टॉयलेट? तो जरूर पढ़ें ये खबर और जानें कारण

Tesla की चार इलेक्ट्रिक मोटरों से ज्यादा ताकतवर है यह छोटी मोटर, जानें देती है कितना पावर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.