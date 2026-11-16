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उदयपुर में थाईलैंड की यूट्यूबर से ऑटो चालक की अश्लीलता, लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्ड हुई हरकत, आरोपी गिरफ्तार

SP ऑफिस , उदयपुर ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर घूमने आई थाईलैंड की एक यूट्यूबर के साथ ऑटो चालक द्वारा अश्लीलता करने का मामला सामने आया है. युवती नगर निगम की ओर से टाउनहॉल में आयोजित मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम की अपने मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी. इसी दौरान ऑटो चालक उसके पास पहुंचा और अश्लील बातें करने लगा. चालक की यह हरकत युवती के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे बाद में युवती ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है.