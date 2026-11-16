उदयपुर में थाईलैंड की यूट्यूबर से ऑटो चालक की अश्लीलता, लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्ड हुई हरकत, आरोपी गिरफ्तार
उदयपुर में थाईलैंड की महिला यूट्यूबर से ऑटो चालक ने अश्लील हरकत की. इंस्टाग्राम पर वीडियो सामने आने के बाद आरोपी गिरफ्तार.
Published : November 16, 2026 at 7:37 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर घूमने आई थाईलैंड की एक यूट्यूबर के साथ ऑटो चालक द्वारा अश्लीलता करने का मामला सामने आया है. युवती नगर निगम की ओर से टाउनहॉल में आयोजित मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम की अपने मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी. इसी दौरान ऑटो चालक उसके पास पहुंचा और अश्लील बातें करने लगा. चालक की यह हरकत युवती के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे बाद में युवती ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है.
शहर घूमने के लिए बुक किया था ऑटो: सूरजपोल थाना पुलिस ने सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार किया. थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान आफताब उर्फ गबरू पुत्र अबरार खान निवासी सेक्टर-11, महाराज का अखाड़ा के रूप में हुई है. आरोपी ने दो दिन तक युवती को अपने ऑटो में शहर की अलग-अलग जगहों पर घुमाया था. थानाधिकारी के अनुसार, थाईलैंड की युवती इन दिनों भारत भ्रमण पर है और उदयपुर घूमने आई थी. उसने शहर में घूमने के लिए आरोपी का ऑटो बुक किया था. इसी ऑटो से वह 13 नवंबर को टाउनहॉल स्थित नगर निगम के मेले में पहुंची थी. कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही चालक ने उसके साथ यह अभद्र हरकत की थी.
उक्त मामले में सूरजपोल थाना पुलिस द्वारा महिला से अभद्रता करने वाले व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है। नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्यवाही जारी है।— Udaipur Police (@UdaipurPolice) November 16, 2026
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अश्लीलता का मामला दर्ज किया अरेस्ट: युवती ने 14 नवंबर को एक संदेश के साथ यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया था. बताया जा रहा है कि युवती के इंस्टाग्राम पेज पर करीब 70 हजार फॉलोअर्स हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और उसकी पहचान कर उसे दबोच लिया. पुलिस ने अश्लीलता का मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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