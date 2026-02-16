ETV Bharat / state

Vande Bharat : उदयपुर-असरवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू, यह रहेगा किराया

उदयपुर-असरवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के उदयपुर शहर को गुजरात के असरवा से जोड़ेगी. सांसद सीपी जोशी ने दिया ये बड़ा अपडेट...

Udaipur Asarva Vande Bharat Train
उदयपुर–असरवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर से गुजरात के असारवा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सोमवार को शुभारंभ हो गया. ट्रेन को चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और सांसद मन्नालाल रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर रेलवे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में यात्रियों की मौजूदगी रही.

चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि यह अत्याधुनिक सेमी-हाईस्पीड ट्रेन सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी. ट्रेन का संचालन सोमवार से शनिवार तक किया जाएगा, जबकि एक दिन रखरखाव के लिए आरक्षित रहेगा. ट्रेन में चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास की सुविधा उपलब्ध है. किराए की बात करें तो चेयर कार का किराया लगभग 900 से 1100 रुपये के बीच और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया लगभग 1700 से 2000 रुपये के आसपास निर्धारित किया गया है.

सीपी जोशी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur)

सटीक किराया दूरी और बुकिंग श्रेणी के अनुसार तय होगा. इस ट्रेन के शुरू होने से मेवाड़ और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. पहले जहां यात्रियों को अहमदाबाद पहुंचने में अधिक समय लगता था, वहीं अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा समय में कमी आएगी. इससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और उद्योग, शिक्षा व चिकित्सा से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

होटल स्टेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह ट्रेन महत्वपूर्ण साबित होगी. उदयपुर अपनी झीलों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है, जबकि अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्र भी सांस्कृतिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. तेज, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलने से दोनों राज्यों के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी. होटल, ट्रैवल और स्थानीय व्यवसायों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सांसदों ने इस ट्रेन को क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी.

यह रेल सेवा सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) संचालित की जाएगी. गाड़ी संख्या 26963, उदयपुर सिटी-असारवा (अहमदाबाद) वंदे भारत रेल सेवा उदयपुर सिटी से 6.10 बजे रवाना होकर 10.25 बजे का असारवा पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 26964, असारवा (अहमदाबाद)-उदयपुर सिटी वंदे भारत रेल सेवा असारवा से 17.45 बजे रवाना होकर 22.00 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी. यह रेल सेवा जावर, डूंगरपुर, हिम्मत नगर स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

