Vande Bharat : उदयपुर-असरवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू, यह रहेगा किराया

उदयपुर–असरवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ( ETV Bharat Udaipur )