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Unique Tribute : तरबूज पर उकेरा नाना पाटेकर का चेहरा, उदयपुर के कलाकार ने अपनी अनोखी कला से दी खास श्रद्धांजलि

अभिनेता नाना पाटेकर को अनोखी श्रद्धांजलि दी. ( फोटो ईटीवी भारत उदयपुर )

उदयपुर : कला जब दिल से निकलती है, तो किसी भी सतह पर जान फूंक देती है. झीलों की नगरी उदयपुर के युवा कलाकार हर्षवर्धन सिंह ने अपनी इसी कला के जरिए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को बेहद अनोखे और भावुक अंदाज में श्रद्धांजलि दी है. हर्षवर्धन ने एक ताजे तरबूज पर घंटों मेहनत कर नाना पाटेकर का जीवंत चेहरा उकेरा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

​इस विशेष कलाकृति को तैयार करने में हर्षवर्धन को लगभग 5 से 6 घंटे का लगातार समय लगा. उन्होंने तरबूज की बाहरी हरी परत और उसके अंदरूनी सफेद हिस्से का संतुलन साधते हुए बेहद बारीक नक्काशी की. चेहरे की झुर्रियों से लेकर आंखों के भाव तक, नाना पाटेकर के खास अंदाज को उभारने के लिए उन्होंने एक-एक कट पर पूरी सावधानी बरती.