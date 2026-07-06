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अद्भुत सूक्ष्म कला: डॉ. सक्का ने सोने-चांदी से तैयार किया सबसे छोटा जगन्नाथ रथ, लेंस से ही दिखेंगे भगवान

इकबाल सक्का ने बनाया सबसे छोटा जगन्नाथ रथ ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर उदयपुर के अंतरराष्ट्रीय शिल्पकार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने सोने और चांदी से निर्मित विश्व का सबसे छोटा जगन्नाथ रथ तैयार करने का दावा किया है. उन्होंने इस अनूठी कलाकृति के माध्यम से कौमी एकता, भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया है. साथ ही घोषणा की है कि इस विशेष रथ को वे पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भेंट करेंगे. लेंस से ही देखी जा सकती है प्रतिमा: डॉ. सक्का द्वारा तैयार किया गया यह रथ मात्र 1×1 सेंटीमीटर आकार का है. इस सूक्ष्म रथ में एक सेंटीमीटर का चांदी का मंदिर बनाया गया है, जिसके शीर्ष पर एक मिलीमीटर का कलश और केसरी पताका स्थापित की गई है. पताका पर 'ॐ' अंकित किया गया है. रथ के भीतर बने मंदिर में मूंग के दाने से भी छोटी चांदी की भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा सिंहासन पर विराजमान की गई है. प्रतिमा का आकार इतना सूक्ष्म है कि उसे केवल लेंस की सहायता से ही देखा जा सकता है. रथ के साथ चांदी से बना लगभग एक सेंटीमीटर आकार का घोड़ा भी तैयार किया गया है, जिसे भगवान जगन्नाथ के रथ को आगे बढ़ाते हुए दर्शाया गया है. इसे भी पढ़ें- इकबाल सक्का का शिल्प कौशल, बनाई चांदी की पल्ला मछली पर विराजे भगवान झूलेलाल की सूक्ष्म प्रतिमा