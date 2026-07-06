अद्भुत सूक्ष्म कला: डॉ. सक्का ने सोने-चांदी से तैयार किया सबसे छोटा जगन्नाथ रथ, लेंस से ही दिखेंगे भगवान
रथ के भीतर बने मंदिर में मूंग के दाने से भी छोटी चांदी की भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा सिंहासन पर विराजमान की गई है.
Published : July 6, 2026 at 1:33 PM IST
उदयपुर: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर उदयपुर के अंतरराष्ट्रीय शिल्पकार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने सोने और चांदी से निर्मित विश्व का सबसे छोटा जगन्नाथ रथ तैयार करने का दावा किया है. उन्होंने इस अनूठी कलाकृति के माध्यम से कौमी एकता, भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया है. साथ ही घोषणा की है कि इस विशेष रथ को वे पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भेंट करेंगे.
लेंस से ही देखी जा सकती है प्रतिमा: डॉ. सक्का द्वारा तैयार किया गया यह रथ मात्र 1×1 सेंटीमीटर आकार का है. इस सूक्ष्म रथ में एक सेंटीमीटर का चांदी का मंदिर बनाया गया है, जिसके शीर्ष पर एक मिलीमीटर का कलश और केसरी पताका स्थापित की गई है. पताका पर 'ॐ' अंकित किया गया है. रथ के भीतर बने मंदिर में मूंग के दाने से भी छोटी चांदी की भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा सिंहासन पर विराजमान की गई है. प्रतिमा का आकार इतना सूक्ष्म है कि उसे केवल लेंस की सहायता से ही देखा जा सकता है. रथ के साथ चांदी से बना लगभग एक सेंटीमीटर आकार का घोड़ा भी तैयार किया गया है, जिसे भगवान जगन्नाथ के रथ को आगे बढ़ाते हुए दर्शाया गया है.
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बनाने में 36 घंटे का समय लगा: इस पूरी कलाकृति को बनाने में अत्यंत बारीक शिल्पकला का प्रदर्शन किया गया है. डॉ. सक्का ने बताया कि इस रथ के निर्माण में करीब 7 ग्राम चांदी और 300 मिलीग्राम सोना उपयोग में लिया गया. इस सूक्ष्म कलाकृति को तैयार करने में उन्हें लगभग 36 घंटे का समय लगा. उन्होंने कहा कि यह रथ केवल एक कलात्मक उपलब्धि नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता का प्रतीक भी है.
विश्व का सबसे छोटा जगन्नाथ रथ: इकबाल सक्का ने बताया कि वर्तमान में विश्व की सबसे छोटी जगन्नाथ रथ की कलाकृति 3×2 सेंटीमीटर आकार की है, जिसे ओडिशा के एक कलाकार ने बनाया था और उसका नाम इंटरनेशनल रिकॉर्ड बुक में दर्ज है. डॉ. सक्का का दावा है कि उनका 1×1 सेंटीमीटर आकार का सोने-चांदी का जगन्नाथ रथ उस रिकॉर्ड से भी छोटा है और यह विश्व का सबसे छोटा सोने-चांदी का जगन्नाथ रथ है. डॉ. सक्का ने बताया कि इस अनूठी कलाकृति को जगन्नाथ मंदिर में भेंट करने के लिए उन्होंने मंदिर ट्रस्ट समिति को पत्र भी भेजा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी यह कलाकृति न केवल भारतीय शिल्पकला को नई पहचान दिलाएगी, बल्कि विश्व स्तर पर भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी.
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