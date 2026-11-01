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उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर हादसा: ट्रेलर की टक्कर से दमकल में आग, दो फायरकर्मियों की मौत

हादसे में जली दमकल ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: अहमदाबाद-उदयपुर नेशनल हाईवे 48 पर रविवार सुबह भीषण सड़क हादसे में दो फायरकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. ऋषभदेव थाना क्षेत्र के माकड़जपा गांव के पास बेकाबू ट्रेलर की दमकल गाड़ी से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दमकल का केबिन बुरी तरह पिचक गया और उसमें आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. इससे दमकल सवार फायरकर्मियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.

रॉन्ग साइड में आया ट्रेलर: ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी ने बताया कि हादसा रविवार सुबह 11 बजे हुआ. एक अनियंत्रित ट्रेलर गलत दिशा में चला गया और अहमदाबाद की ओर से आ रहे दूसरे ट्रेलर से टकरा गया. इसी दौरान पीछे चल रही दमकल गाड़ी भी उसकी चपेट में आ गई. टक्कर के बाद दमकल में आग भड़क उठी. केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें बैठे लोग अंदर फंस गए.