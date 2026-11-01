उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर हादसा: ट्रेलर की टक्कर से दमकल में आग, दो फायरकर्मियों की मौत
अनियंत्रित ट्रेलर गलत दिशा में जाकर दूसरे ट्रेलर से भिड़ गया. तभी पीछे चल रही दमकल उसकी चपेट में आ गई.
Published : November 1, 2026 at 2:43 PM IST
उदयपुर: अहमदाबाद-उदयपुर नेशनल हाईवे 48 पर रविवार सुबह भीषण सड़क हादसे में दो फायरकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. ऋषभदेव थाना क्षेत्र के माकड़जपा गांव के पास बेकाबू ट्रेलर की दमकल गाड़ी से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दमकल का केबिन बुरी तरह पिचक गया और उसमें आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. इससे दमकल सवार फायरकर्मियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.
रॉन्ग साइड में आया ट्रेलर: ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी ने बताया कि हादसा रविवार सुबह 11 बजे हुआ. एक अनियंत्रित ट्रेलर गलत दिशा में चला गया और अहमदाबाद की ओर से आ रहे दूसरे ट्रेलर से टकरा गया. इसी दौरान पीछे चल रही दमकल गाड़ी भी उसकी चपेट में आ गई. टक्कर के बाद दमकल में आग भड़क उठी. केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें बैठे लोग अंदर फंस गए.
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एक फायरकर्मी को बचाने में मशक्कत: पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. दमकल वाहन में लगी आग और केबिन के पिचक जाने से बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया. इस दुर्घटना में दो फायरकर्मियों की आग में जिंदा जलने से मौत हो गई. केबिन में फंसे घायल को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया. टक्कर मारने वाले ट्रेलर का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों को ऋषभदेव हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
एक किमी लंबा जाम: हादसे के बाद हाईवे पर भीड़ हो गई. हाईवे पर करीब एक किमी दूर तक लंबा जाम लग गया. लोग केबिन में जिंदा जले लोगों के शव देखकर हैरान रह गए. सूचना पर ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में कराकर ट्रैफिक बहाल कराया.
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